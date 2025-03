Fünf vielversprechende Indie-Spiele für PlayStation 5 am Indie Day enthüllt

Die Welt der Indie-Spiele boomt, und die PS5 setzt mit seinem Indie Day erneut ein Zeichen für kreative, innovative Titel. Fünf aufregende Spiele wurden heute vorgestellt, die bald für eure Konsole erscheinen. Diese Titel beweisen, dass Indie-Entwickler oft die spannendsten und originellsten Erlebnisse liefern. Hier sind die Highlights:

Forever Skies – Science-Fiction trifft Survival

Am 14. April hebt das von Far From Home entwickelte Forever Skies ab. In diesem Ego-Survival-Spiel navigieren Spieler mit einem High-Tech-Luftschiff über eine postapokalyptische Erde, die von Umweltkatastrophen verwüstet wurde. Die Mission: Ein Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit finden. Dabei müssen Ressourcen gesammelt, das Luftschiff verbessert und Gefahren gemeistert werden. Die Mischung aus Erkundung, Crafting und einer dichten Atmosphäre könnte für Survival-Fans ein echter Geheimtipp werden.

The Knightling – Ritterliches Abenteuer mit Biss

Ab dem 28. August schwingen Spieler in The Knightling von Twirlbound das Schwert – und tragen dabei Sir Lionstones legendären Schild, der nicht nur vor Angriffen schützt, sondern auch mit sarkastischen Kommentaren unterhält. In diesem Open-World-Fantasy-Action-Adventure geht es darum, ein verschollenes Reich zu retten, sich mit Monstern und schrägen Einheimischen herumzuschlagen und die eigenen Fähigkeiten als angehender Ritter zu meistern. Wer humorvolle Fantasy-Rollenspiele liebt, sollte sich dieses Abenteuer vormerken.

Possessor(s) – Wenn der Feind zum Verbündeten wird

Ein einzigartiges Konzept verfolgt Possessor(s) von Heart Machine, das noch in diesem Jahr erscheint. Die Spieler schüpfen in die Rolle von Luca, die nur dank des Dämons Rhem überlebt, der von ihr Besitz ergriffen hat. Beide sind gezwungen zusammenzuarbeiten, um in der dystopischen Welt von Sanzu City zu bestehen. Der Action-Side-Scroller kombiniert schnelle, taktische Kämpfe mit einer düsteren Story – ein echter Leckerbissen für Fans von Titeln wie Dead Cells oder Hollow Knight.

Ruffy and the Riverside – Plattformspaß mit kreativem Twist

Mit Ruffy and the Riverside bringen Zockrates Laboratories und Phiphen Games am 26. Juni eine frische Idee ins Jump-’n’-Run-Genre. Der Held Ruffy verfügt über eine Swap-Fähigkeit, mit der er Texturen aus der Umgebung kopieren und in anderen Bereichen einfügen kann. So entstehen neue Plattformen, Rätsel und Möglichkeiten, Gegner auszutricksen. Ein charmantes, farbenfrohes Abenteuer mit innovativer Mechanik, das klassische Plattform-Action auf eine neue Ebene hebt.

Skate Story – Skaten durch die Hölle

Das wohl ausgefallenste Spiel in dieser Auswahl ist Skate Story von Sam Eng. Spieler übernehmen die Rolle eines Dämons aus Glas, der durch die Unterwelt skatet, um den Mond zu verschlingen und sich so aus einem Pakt mit dem Teufel zu befreien. Dabei sorgen nicht nur die einzigartigen Visuals für Faszination, sondern auch die Skateboard-Mechanik, mit der Bosse und Dämonen durch spektakuläre Tricks besiegt werden. Ein wahrhaft surreales Erlebnis, das Skateboarding mit mythologischen Elementen verknüpft.

Diese fünf kommenden Indie-Spiele zeigen, dass Kreativität und Mut zu neuen Ideen Indie-Entwickler auszeichnen. Von atmosphärischem Survival über humorvolle Fantasy bis hin zu actiongeladenen Plattformern – die PlayStation 5 bekommt bald einige echte Indie-Perlen spendiert. Welches dieser Spiele steht auf eurer Wunschliste?