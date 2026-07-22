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Fünfzig Tage Vorstandsarbeit: Engineering-Chef verlässt Xbox bereits wieder

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Xbox-Engineering-Chef Jared Palmer verlässt Microsoft nach zwei Monaten für das KI-Start-up Cognition. Die Führungskrise unter CEO Asha Sharma hält an.

Xbox Destroyed

Der neubesetzte Vice President of Engineering bei Xbox, Jared Palmer, hat Microsoft nach rund zwei Monaten im Amt wieder verlassen. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum KI-Unternehmen Cognition.

Jared Palmer wechselt als technischer Leiter zum US-Unternehmen Cognition, das für die Entwicklung des autonomen Software-Ingenieurs Devin bekannt ist. Seine Berufung zum Vice President of Engineering bei Xbox erfolgte erst am 5. Mai 2026 im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung der Führungsriege durch die neue Xbox-CEO Asha Sharma.

Palmer sollte Werkzeuge und Dienste für Entwickler sowie Spieler innerhalb des Xbox-Ökosystems aufbauen. Sein Abgang nach knapp fünfzig Tagen wirft Fragen zur personellen Stabilität in Redmond und bei Xbox auf. Die Fluktuation ist hoch. Der Umbau stockt.

Externe Führungskräfte ohne Branchenbindung

Die Neubesetzung der Führungsebene unter Asha Sharma markiert einen Bruch mit der bisherigen Personalseite von Microsoft. Jahrelange Mitarbeiter mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung wurden durch Manager aus dem Umfeld von Meta, Instacart und der internen Microsoft-Sparte CoreAI ersetzt.

David Schloss übernahm als ehemaliger Instacart-Manager die Leitung der Bereiche Xbox Subscription und Cloud. Auch Palmer stammte wie Sharma aus dem Team von Microsoft CoreAI. Ein Großteil des Führungsteams besitzt damit kaum operative Erfahrung im klassischen Konsolen- und Spielemarkt.

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Die Konzentration auf KI-Erfahrungen und Plattform-Services verdrängt traditionelle Gaming-Kompaktkompetenz. Dass erste Manager dieses Zirkels nach wenigen Wochen wieder abspringen, belegt das Fehlen einer langfristigen Ausrichtung. Abgesehen davon wird Asha Sharma nachgesagt, dass sie sich zu stark auf Berater verlassen soll, um ihren Job zu machen.

Der blitzartige Abgang des obersten Software-Ingenieurs zeigt die Unruhe in der Führungsetage von Xbox. Für Spieler und Entwickler bedeutet dieser Wechsel vor allem Verunsicherung bei der technischen Weiterentwicklung des Ökosystems. Die ständigen Umbesetzungen bremsen den Ausbau von Plattform-Features und Cloud-Infrastrukturen spürbar aus.

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OmniGamer
22. Juli 2026 14:24

Wenn ich bei Microsoft angestellt wäre, wäre mein Hauptfokus auch Bewerbungen.
Man hat dort ja immer die Unsicherheit, dass man zum 30.06. des nächsten Jahres entlassen wird, egal wie gut man ist oder wie wichtig die Arbeit ist.
Kein Wunder, dass die dort die Kreativität im Keim ersticken.
Oder man lässt sich mit seinem Projekt solange wie möglich Zeit, weil die ja ein nächstes Halo, Fallout oder TES priorisieren und einem nach der Fertigstellung entlassen.
Sogar die ID Leute, die 3 Spiele + Fette DLCs in 10 Jahren rausgehauen haben, wurden gekickt.
Diese ständige Unsicherheit Teil der nächsten Entlassungswelle zu sein, bringt die Leute dazu , mehr Zeit in den Lebenslauf, Bewerbungen/networken und LinkedIn zu investieren als in die Spiele.

Last edited 4 Minuten zuvor by DEXSTR99
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