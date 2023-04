Funko Fusion zeigt sich in einem ersten Teaser

Der Entwickler 10:10 Games, der sich aus einigen LEGO-Veteranen formiert hat, zeigt heute den ersten Teaser zu Funko Fusion, das auf den berühmten Merch-Figuren basiert.

Funko Fusion liefert Dutzende spielbare Charaktere aus dem Funko Pop!-Universum und aus beliebten NBCUniversal-Stories, darunter Jurassic World, Back to the Future, The Umbrella Academy, The Thing, Child’s Play 2, Masters of the Universe und weitere, die allesamt mit eigenen einzigartigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten glänzen. Der Online-Multiplayer fügt dem Mix noch mehr Chaos hinzu und ermöglicht es bis zu vier Spielern, sich zusammenzuschließen und gegen Feinde zu kämpfen, riesige Umgebungen zu erkunden und faszinierende Rätsel zu lösen.

„Es ist unglaublich aufregend, erstmals zeigen zu können, was das Team hier bei 10:10 Games vorhat“, sagte Arthur Parsons, Design Director und Gründer von 10:10 Games. „Wir nutzen die unglaublichen Eigenschaften, die uns von unseren Partnern bei Universal Games und Digital Platforms anvertraut wurden, und bringen sie zu einem Spielerlebnis zusammen, das unglaublich unterhaltsam, überraschend und authentisch ist.“

Funko Fusion

Jim Molinets, Senior Vice President of Production bei Universal Games and Digital Platforms, ergänht:

„Funko Fusion bietet eine vielfältige Sammlung von NBCUniversal-Charakteren, die den Spieler in ein Erlebnis eintauchen lassen, das der DNA von Funko treu bleibt. Mit einer frischen Interpretation des Mash-up-Genres wird das Spiel Fans auf bemerkenswerte Weise mit einigen ihrer Lieblingsmarken und Schlüsselmomenten der Geschichte verbinden.“

Funko Fusion erscheint 2024.