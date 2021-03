FUSER – April-DLC mit neuen Tracks vorgestellt

NCSOFT und Harmonix stellen heute den April-DLC in FUSER vor, der wieder mit vier kostenlosen Songs für alle Spieler aufwartet. Weiterhin gibt es im April eine besondere Social-Media-Kampagne, bei der Spieler ihre eigenen Songs posten und mit ein bisschen Glück im „Masters of Mix“-Spotlight wiederfinden können.

Die folgenden Tracks sind ab April verfügbar:

Anthrax „Among The Living“

Darude „Sandstorm“

*Free Sheets „Don’t You Dare“

Ja Rule ft. Ashanti „Always On Time“

*La Guerra Naranja „Una Noche Más“

Lady Gaga & BLACKPINK „Sour Candy“

The Offspring „Self Esteem“

Panic! At The Disco „Dancing’s Not A Crime“

*Winnage „The Night Porter“

*ximena „pi de limón“

Spieler, die an der Social-Media-Kampagne teilnehmen möchten, müssen dazu im Laufe des Aprils ihren eigenen Mix auf Instagram, Twitter oder Facebook teilen und die Hashtags #PlayFUSER und #MixTheHits nutzen. Mit ein bisschen Glück schafft es der Mix dann in den „Masters of Mix“-Spotlight.