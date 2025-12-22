Wenn ein Anime nicht nur mit Action auffällt, sondern auch Haltung zeigt, ist die Fallhöhe für ein Spiel besonders hoch. Genau hier setzt GACHIAKUTA: The Game an, das von Com2uS als Survival-Action-RPG für Konsolen und PC in Entwicklung ist.

Das Spiel basiert auf der erfolgreichen Anime-Serie Gachiakuta und dominiert aktuell die Abrufzahlen auf Crunchyroll – auch in Deutschland – und hat sich mit ihrem rauen Graffiti-Stil und klaren sozialen Untertönen eine treue Fanbasis aufgebaut. Jetzt soll diese Welt spielbar werden.

GACHIAKUTA: The Game setzt auf Risiko statt Routine

Statt eines klassischen Action-Adventures entscheidet sich Com2uS bewusst für ein Survival-Action-RPG. Spieler dringen darin in gefährliche Gebiete vor, erledigen Missionen unter hohem Risiko und kehren anschließend in sichere Zonen zurück. Dort wird vorbereitet, geplant und aufgerüstet.

Dieser Ansatz folgt ziemlich genau der Vorlage. Gachiakuta war nie eine Power-Fantasy, sondern eine Geschichte über Ausgrenzung, Überleben und Widerstand. Wenn das Spiel diese Spannung zwischen Gefahr und Rückzug sauber abbildet, entsteht mehr als nur ein Anime-Spiel nach Checkliste.

Optisch orientiert sich GACHIAKUTA: The Game klar am Anime, einschließlich cartoonartiger Grafiken, stilisierten Illustrationen und einem Look, der den Graffiti-Charakter nicht glattbügelt. Laut Com2uS soll die spektakuläre Action der Charaktere in jedem Aspekt voll zur Geltung kommen.

Geplant ist der Release für PlayStation 5, Xbox und Steam. Konkrete Termine oder Gameplay-Details fehlen allerdings noch. Der erste Trailer, der nach dem Finale der Season 2 gezeigt wurde, liefert aber schon einmal einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre.

Mehr als Fanservice?

Com2uS arbeitet eng mit Kodansha zusammen und ist bereits in mehrere Anime-Produktionskomitees eingebunden. Das spricht für langfristige IP-Pläne statt eines schnellen Spin-offs. Gleichzeitig bleibt offen, wie tief das Spiel thematisch wirklich geht. Werden Diskriminierung und soziale Konflikte spielmechanisch greifbar, oder sind sie nur Kulisse?

Genau daran wird sich GACHIAKUTA: The Game messen lassen müssen. Die Vorlage hat Gewicht und als Spiel bekommt jetzt die Chance, diesem Anspruch gerecht zu werden, oder daran zu scheitern.

Was meint ihr: Kann ein Survival-Action-RPG der richtige Rahmen sein, um Gachiakutas Kern zu transportieren?