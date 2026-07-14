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Game Freak verspricht 30 Stunden Gameplay für Beast of Reincarnation

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Beast Of Reincarnation

Keine Open World für Beast of Reincarnation: Game Freak liefert 10 Stages und rund 30 Stunden Gameplay. Alle Infos zu Spielzeit und Schwierigkeit!

Keine Open World, sondern 10 knackige Stages: Der Pokémon-Entwickler bricht für sein neues Action-Adventure „Beast of Reincarnation“ mit alten Gewohnheiten und liefert konkrete Zahlen zur Spielzeit.

„Beast of Reincarnation“ wird eine Spielzeit von rund 30 Stunden umfassen, die sich auf 10 frei erkundbare Stages verteilen. Das bestätigte Director Kota Furushima in einem Interview mit Game Informer. Wer mit einer riesigen, gestreckten Open World im Japan des Jahres 2046 gerechnet hat, muss umdenken. Der Fokus liegt klar auf linearen, aber weitläufigen Arealen.

Keine leere Welt, sondern gezieltes Erkunden

Die Entscheidung gegen eine Open World ist für eine verdammt gute Nachricht. Statt kilometerlangem Leerlauf zwischen generischen Sammelaufgaben erwarten uns 10 feste Level. Jede dieser Stages soll sich laut Entwickler frei erkunden lassen, vollgestopft mit Rätseln und nützlichen Items.

Wie viel der 30 Stunden auf die Story entfallen und wie viel auf optionalen Kram, bleibt vorerst offen. Klar ist nur, hier wird geliefert. Die Kombination aus der vom „Blight“ gezeichneten Protagonistin Emma und ihrem verfluchten Hundebegleiter Koo verspricht eine dichte, melancholische Atmosphäre. Ein wenig wie Studio Ghibli, nur deutlich düsterer.

Souls-Anleihen ohne den üblichen Frust

Wer beim ersten Gameplay an „Sekiro“ oder „Dark Souls“ dachte, darf ebenfalls aufatmen. „Beast of Reincarnation“ bedient sich zwar beim anspruchsvollen Kampfsystem, wirft die nervigsten Mechaniken des Genres aber über Bord.

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Gegner respawnen nicht, wenn ihr euch ausruht. Sterben tut nicht weh, denn ihr verliert absolut gar nichts. Bereits freigeschaltete Orte bleiben offen. Kein Rogue-lite-Frust, keine ständigen Läufe zum eigenen Grabstein. Wer es trotzdem knallhart will, kann den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen.

Game Freak baut hier ein Singleplayer-Abenteuer alter Schule. Ein fokussiertes Abenteuer, das auf spielerische Fairness setzt.

Skeptisch, aber verdammt neugierig

Game Freak wagt sich endlich aus der Pokémon-Komfortzone heraus. Die Entscheidung für ein klares, stage-basiertes Design statt einer aufgeblasenen Open World ist spielerisch absolut sinnvoll. 30 Stunden sind für diese Art von Action-RPG eine Ansage. Wenn das Pacing stimmt und die Kämpfe mit Emma und Koo die nötige Tiefe bieten, könnte uns am 3. August ein echtes Highlight erwarten. Der Preis von 60 Dollar für PC, PS5 und Xbox Series X/S geht absolut in Ordnung, wenn die Qualität stimmt.

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