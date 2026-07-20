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GAME ist pleite: Britischer Gaming-Riese hinterlässt 16 Mio. Schulden

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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GAME Administration

Game Retail Limited ist insolvent. Der Bericht der Verwalter zeigt 16 Millionen Pfund Schulden. Das bedeutet das digitale Aus für den UK-Traditionshändler.

Der britische Gaming-Händler Game Retail Limited ist pleite und hinterlässt Schulden in Höhe von knapp 16 Millionen Pfund.

Der Traditionskonzern GAME, der in Spitzenzeiten über 300 Filialen im Vereinigten Königreich betrieb, schlitterte nach einem dramatischen Umsatzeinbruch endgültig in die Insolvenz. Ein aktueller Bericht der Insolvenzverwalter von KR8 Advisory legt nun die erschreckenden Zahlen offen. Gläubiger stehen vor einem Scherbenhaufen. Sie werden wohl auf über 12 Millionen Pfund verzichten müssen.

Der schleichende Tod des physischen Marktes

Die Ursachen für den Zusammenbruch sind rein struktureller Natur. GAME scheiterte am radikalen Wandel des Konsumverhaltens. Der Markt hat sich fast vollständig auf digitale Downloads verlagert. Schon im Geschäftsjahr 2016 sank der Umsatz des Händlers um 10 Prozent auf 584 Millionen Pfund, während der Vorsteuergewinn um heftige 71 Prozent auf magere 6,8 Millionen Pfund einbrach. Danach folgten nur noch rote Zahlen. 2019 lag der Verlust bereits bei 43 Millionen Pfund.

Dazu kommt die Hardware-Stagnation. Die aktuellen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft kamen 2020 auf den Markt. Seitdem fehlt der Impuls im Retail-Sektor. Keine neuen Plattformen bedeuten keine massiven Hardware-Umsätze im Weihnachtsgeschäft. Das vierte Quartal 2025 besiegelte letztlich das Schicksal der Kette. Der Kunde kauft seine Spiele im PlayStation Store oder im Xbox Store. Der Zwischenhändler geht leer aus. Die Konsequenz daraus: Die kommende Konsolengeneration wird erstmals rein digital.

PC-Markt als Vorbote für die Konsole

Für Branchenkenner kommt das Aus mit Ansage. Der PC-Markt hat den physischen Retail-Sektor schon vor über einem Jahrzehnt beerdigt. Plattformen wie Steam haben Discs komplett verdrängt. Die Konsolenhersteller ziehen diese Daumenschrauben nun ebenfalls an. Disc-lose Konsolen wie die PS5 Digital Edition, die PS5 Pro oder die Xbox Series S sind längst Standard, nicht mehr die Ausnahme. Sony und Microsoft kontrollieren die Margen im eigenen Store digital selbst. Für den klassischen High-Street-Handel bleibt in dieser Wertschöpfungskette schlicht kein Platz mehr.

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Frasers Group hat sich zwar die Namensrechte an GAME gesichert, um die Marke als reine Verkaufsfläche (Concessions) in anderen Kaufhäusern wie SportsDirect weiterzuführen. Das klassische Filialnetz ist jedoch tot.

Der Fall GAME zeigt das unaufhaltsame Ende der physischen Spielesammlung. Für Käufer bedeutet das mittelfristig den totalen Verlust der Preiskontrolle. Fällt der Einzelhandel als Konkurrent weg, schreiben die Plattformhalter die Preise in ihren digitalen Stores exklusiv. Das Schnäppchen vom Wühltisch stirbt aus. Wer Wert auf echte physische Datenträger legt, muss sich in Zukunft komplett auf den Online-Versandhandel oder spezialisierte Nischen-Publisher verlassen.

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SOURCES:HeraldScotland
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