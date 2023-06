Game Over für die FTC? Argumente sprechen für Microsoft – Bericht

Bislang gelang es der FTC in dieser Anhörung wohl auch nicht darzulegen, dass die Übernahme zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs führen würde. Ganz im Gegenteil sah man positive Einflüsse für den Markt, was wiederum für die Übernahme von Activision / Blizzard spricht.

Auch wenn eine endgültige Entscheidung derzeit noch aussteht, glauben erfahrene Gerichtsbeobachter ( via Fosspatent ), dass es für die FTC bereits Game Over heißt. Im Kern geht es darum, dass die Aufgabe der FTC darin besteht, amerikanische Verbraucher zu schützen und nicht gegen amerikanische Wirtschaftsinteressen zum Vorteil japanischer und chinesischer Konkurrenten zu agieren. Genau diesen Eindruck hat man bis jetzt aber.

