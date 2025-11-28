Latest

Game Pass: Cloud-Nutzung schießt massiv nach oben – hatte Microsoft also recht?

Game Pass verzeichnet 45 % mehr Cloud-Spielzeit. Phil Spencer spricht von „Momentum“, doch entscheidende Nutzungszahlen bleiben weiterhin offen.

Patrick Held
patrick author
ByPatrick Held
Patrick begleitet die Gaming-Welt seit den Anfängen der PlayStation – als Spieler, Technikfan und kritischer Beobachter. Auf PlayFront.de liefert er fundierte Analysen, klare Meinungen und unbequeme...
Follow:
Ein Kommentar
Game Pass Crash

Microsoft freut sich über frische Engagement-Zahlen für den Game Pass, genauer gesagt für das Cloud-Gaming. Laut Phil Spencer ist die Zeit, die Abonnenten im Streaming verbringen, um 45 Prozent gestiegen. Klingt beeindruckend, nur wissen wir nicht, wie groß die Basis war, von der aus man eigentlich gewachsen ist.

Auslöser für Spencers Kommentar war der Launch von Xbox Cloud Gaming in Indien sowie Server-Erweiterungen in Brasilien und Argentinien. Diese Regionen sind für Microsoft strategisch wichtig: große Märkte, viele potenzielle Spieler, wenig Hardware-Bindung. Genau da greift Cloud-Gaming am besten.

Die Zahlen und die Lücke dazwischen

Spencer nennt konkrete Wachstumsraten: Konsolenspieler streamen 45 Prozent mehr, auf anderen Geräten sind es 24 Prozent. Was er nicht nennt: wie viele Menschen den Dienst vorher genutzt haben und wie viel Zeit sie ursprünglich investierten. Ohne diese Basis wirken Prozentwerte schnell größer, als sie sind.

Gleichzeitig muss man fair bleiben. Die Cloud ist heute für mehr Game-Pass-Abos zugänglich als noch vor ein paar Monaten. Früher brauchte man Ultimate, inzwischen kommen auch Premium und Essential rein, wenn auch mit reduzierter Qualität und teils längeren Wartezeiten. Das hebt die Gesamtzahlen automatisch.

Microsoft arbeitet außerdem an einem werbefinanzierten, kostenlosen Cloud-Tier. Klingt nach großem Plan, aber noch ohne belastbare Details.

Das könnte dich auch interessieren

Steam Machine Portal Cube
Gehört SteamOS die Zukunft? Ex-Xbox-Chef fordert radikale Öffnung
Helldivers 2 Xbox
Xbox auf PS5: Warum Entwickler den Schritt feiern, und was das über Microsofts Strategie verrät
Steam Machine Portal Cube
Steam Machine ohne Subvention – Valve setzt auf volle Preiswahrheit

Warum das trotzdem relevant ist

Unabhängig davon, wie groß die ursprüngliche Nutzerbasis war.45 Prozent Plus sind ein Indikator dafür, dass Microsofts Cloud-Strategie weiterzieht. Der Konzern will Game Pass als Ökosystem verankern, egal ob Konsole, Tablet oder alter Laptop. Mehr Regionen, mehr Abo-Stufen, mehr Einstiegsmöglichkeiten.

Aber ohne echte Transparenz lässt sich kaum beurteilen, ob Cloud-Gaming gerade ein Wachstumsmotor ist oder einfach eine Zahl, die man kommunikativ am besten verwenden konnte.

Die Cloud-Nutzung im Game Pass wächst, das ist offensichtlich. Was das Wachstum wert ist, bleibt offen, solange Microsoft die Basisdaten nicht liefert. Für Spieler bedeutet es vor allem: Der Konzern setzt stärker auf Flexibilität und breitere Zugänge. Ob das die Preiserhöhungen ausgleicht oder nur PR-Kosmetik ist, zeigt sich erst, wenn echte Nutzungszahlen auf den Tisch kommen.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anton
3 Minuten zuvor

Aha Strategisch Wichtig?
Die haben eine schlechteres Internet wie zB in Nordamerika oder Europa und da soll Cloud Gaming gut funktionieren? Phil wird es sicher besser wissen

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more ...

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x