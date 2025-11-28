Game Pass: Cloud-Nutzung schießt massiv nach oben – hatte Microsoft also recht?

Microsoft freut sich über frische Engagement-Zahlen für den Game Pass, genauer gesagt für das Cloud-Gaming. Laut Phil Spencer ist die Zeit, die Abonnenten im Streaming verbringen, um 45 Prozent gestiegen. Klingt beeindruckend, nur wissen wir nicht, wie groß die Basis war, von der aus man eigentlich gewachsen ist.

Auslöser für Spencers Kommentar war der Launch von Xbox Cloud Gaming in Indien sowie Server-Erweiterungen in Brasilien und Argentinien. Diese Regionen sind für Microsoft strategisch wichtig: große Märkte, viele potenzielle Spieler, wenig Hardware-Bindung. Genau da greift Cloud-Gaming am besten.

Die Zahlen und die Lücke dazwischen

Spencer nennt konkrete Wachstumsraten: Konsolenspieler streamen 45 Prozent mehr, auf anderen Geräten sind es 24 Prozent. Was er nicht nennt: wie viele Menschen den Dienst vorher genutzt haben und wie viel Zeit sie ursprünglich investierten. Ohne diese Basis wirken Prozentwerte schnell größer, als sie sind.

Gleichzeitig muss man fair bleiben. Die Cloud ist heute für mehr Game-Pass-Abos zugänglich als noch vor ein paar Monaten. Früher brauchte man Ultimate, inzwischen kommen auch Premium und Essential rein, wenn auch mit reduzierter Qualität und teils längeren Wartezeiten. Das hebt die Gesamtzahlen automatisch.

Microsoft arbeitet außerdem an einem werbefinanzierten, kostenlosen Cloud-Tier. Klingt nach großem Plan, aber noch ohne belastbare Details.

Warum das trotzdem relevant ist

Unabhängig davon, wie groß die ursprüngliche Nutzerbasis war.45 Prozent Plus sind ein Indikator dafür, dass Microsofts Cloud-Strategie weiterzieht. Der Konzern will Game Pass als Ökosystem verankern, egal ob Konsole, Tablet oder alter Laptop. Mehr Regionen, mehr Abo-Stufen, mehr Einstiegsmöglichkeiten.

Aber ohne echte Transparenz lässt sich kaum beurteilen, ob Cloud-Gaming gerade ein Wachstumsmotor ist oder einfach eine Zahl, die man kommunikativ am besten verwenden konnte.

Die Cloud-Nutzung im Game Pass wächst, das ist offensichtlich. Was das Wachstum wert ist, bleibt offen, solange Microsoft die Basisdaten nicht liefert. Für Spieler bedeutet es vor allem: Der Konzern setzt stärker auf Flexibilität und breitere Zugänge. Ob das die Preiserhöhungen ausgleicht oder nur PR-Kosmetik ist, zeigt sich erst, wenn echte Nutzungszahlen auf den Tisch kommen.