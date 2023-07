Game Pass Core als neue Antwort auf PlayStation Plus, nur besser?

Microsoft baut mal wieder ihren Game Pass um und scheint damit direkt auf das PlayStation Plus Angebot von Sony zu reagieren, die ihrerseits vor einem Jahr den Service komplett neu aufgestellt haben. Gleichzeitig verabschiedet sich Microsoft nach über 20 Jahren endgültig von Xbox Live.

Was ist der Game Pass Core?

Der neue Game Pass Core ist auf Xbox sozusagen der Einstieg in den Microsoft-Aboservice, der auf der kleinsten Stufe ein Basis-Angebot bereithält, darunter den Zugriff auf den Multiplayer und das Online-Play, plus über 25 hochwertige Titel, sowie gelegentliche Vorteile wie Rabatte und Deals. Das Games-Angebot soll zudem zwei bis drei Mal im Jahr aktualisiert oder erweitert werden.

Inhaltlich entspricht der Game Pass Core damit PlayStation Plus Essential, mit dem Unterschied, dass es hier keine monatlichen Updates gibt, sondern von Zeit zu Zeit eine Aktualisierung, die Microsoft zwei bis drei Mal im Jahr in Aussicht stellt.

„Mit dieser Entwicklung verabschieden wir uns von Games with Gold. Wir wollten diese Gelegenheit nutzen, um die Einbindung von Inhalten in dieses Abonnement neu zu überdenken. Wir haben herausgefunden, dass die Antwort auf den überzeugendsten Katalog darin bestand, ausgewählte Titel aus unserem Xbox Game Pass-Katalog zu nutzen.“ Xbox

Die erste Spiele-Auwahl kann sich durchaus sehen lassen, einschließlich Hits wie Among Us, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Gears 5, Hellblade: Senua’s Sacrifice oder State of Decay 2.

Das bietet der Game Pass von Microsoft

Was kostet der Game Pass Core?

Auch preislich orientiert man sich damit an PlayStation Plus Essential, wonach der Game Pass Core pro Monat 9.99 EUR oder 59.99 EUR pro Jahr kostet.

Wie auch bei PlayStation Plus Essential scheint man die Spiele dauerhaft nutzen zu können, solange man ein aktives Abo besitzt. Den Vorteil den man gegenüber PlayStation Plus Essential in dem Fall hat, dass die Spiele nicht nur einen Monat lang verfügbar sind und dann komplett wegfallen, um sie zu beanspruchen, sondern man jederzeit darauf zugreifen kann.

Ein weiterer Vorteil von Game Pass Core ist der, dass wie erwähnt stetig neue Spiele dazukommen, ohne dass man bestehende entfernt. Damit wäre es zumindest das etwas bessere Angebot. Hier wird die Zeit zeigen, wie Microsoft das Spiele-Line-Up von Game Pass Core tatsächlich verwaltet.

Erste Kritik am Game Pass Core

Kritik am Game Pass Core gibt es bereits dahingehend, dass dieser für Verwirrung mit den anderen Stufen des Game Pass sorgt und Spieler sich schwer damit tun könnten, um die für sie richtige Stufe zu finden. Vergleicht man einmal das Spiele-Angebot, sind bei Game Pass Core vielmehr ältere Titel zu finden, zum Beispiel Forza 4 statt Forza 5. Auf große Day One-Releases scheint man also verzichten zu müssen, womit man vermutlich ein Casual-Publikum und Gelegenheitsspieler ansprechen möchte. Bei PlayStation Plus Essential findet sich zumindest hin und wieder ein Day One-Release.

Ebenso wird kritisiert, dass man beim Game Pass Core zwar auf den Online-Multiplayer zugreifen kann, beim Konsolen Game Pass wiederum jedoch nicht, was erst wieder mit dem Game Pass Ultimate möglich ist. Das muss Microsoft wohl noch einmal erklären.

Der Game Pass Core ist ab dem 14. September 2023 verfügbar.