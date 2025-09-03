Game Pass – Nur ein Wegwerf-Prinzip oder die goldene Eintrittskarte für Spieler?

Man könnte fast meinen, Microsoft hat einen neuen Sport erfunden: „Spiele fünf Minuten und geh wieder.“ Willkommen im Zeitalter des Game Pass, wo der Publisher plötzlich zum Marketing-Zauberer wird und jeder Entwickler seine Story auf 120 Sekunden trimmen muss, bevor der Spieler schon weiterzieht.

Indiana Jones und der Große Kreis ist das neueste Beispiel. MachineGames versucht, eine epische Story für Spieler zu liefern, die teilweise noch nicht einmal wissen, wer Indiana Jones überhaupt ist. Chapeau für die Kreativität beim „alle müssen sofort abgeholt werden“-Ansatz.

Kurze Aufmerksamkeitsspanne als Standard

Andersson von MachineGames bringt es gegenüber The Game Business auf den Punkt: „Es ist auf Game Pass. Es wird eine Menge Leute geben, die dieses Genre zum ersten Mal ausprobieren. Sie springen fünf Minuten rein und sind wieder raus.“ Und hier liegt der Knackpunkt. Der Game Pass öffnet Türen, ja, aber wie viele bleiben wirklich im Haus? Publisher feiern jeden Day-One-Launch wie einen persönlichen Oscar, während Entwickler im Hintergrund überlegen, wie man Story, Gameplay und Onboarding so verpackt, dass auch der flüchtige Spieler wenigstens den Anfang mitbekommt. Das riecht nach dem altbekannten Rezept: maximale Reichweite vs. maximale Tiefe.

Es wirkt, als wäre der Game Pass ist ein digitaler Flohmarkt: alles ausprobieren, nichts besitzen, weiterziehen. Einerseits fantastisch für die Spieler, die mal eben ein paar Stunden testen wollen, andererseits ein harter Brocken für Story-zentrierte Studios. MachineGames will ein großartiges Erlebnis für Fans schaffen, die das Spiel bis zum Ende erleben, gleichzeitig aber auch kurz Aufmerksamkeit abfangen. Wer gewinnt hier? In der Theorie alle. In der Praxis muss man sehen, wie viele tatsächlich hängenbleiben und nicht nur zum kurzen Schnuppern vorbeischauen.

Ein zweischneidiges Schwert

Der Game Pass ist ein mächtiges Werkzeug, das Publishern Marketing-Buzz liefert und Spielern unglaubliche Auswahl bietet. Aber es birgt auch die Gefahr des Wegwerf-Prinzips. Wir leben in einer Ära, in der Spiele wie Snacks behandelt werden: kurz genießen, weiterscrollen, Hunger auf das Nächste. Ob das nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Wer die Spieler wirklich packen will, muss mehr liefern als ein hübsches Logo auf der Game-Pass-Bibliothek.