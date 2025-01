Game Pass und PS Plus am Limit? Marktanalyse stellt Abomodelle infrage

Während Microsoft versucht, Abonnements als Standard zu etablieren, verfolgt Sony eine konservativere Strategie. PlayStation Plus ergänzt das klassische Kaufmodell, ohne es zu ersetzen. Diese Entscheidung könnte sich als klug erweisen, denn laut Zinn ist die Bereitschaft, für Abonnementdienste zu zahlen, in der Branche begrenzt. Bei PlayStation Plus stagnieren die Userzahlen allerdings auch und es finden lediglich Verschiebungen innerhalb der Stufen statt.

Noch vor wenigen Jahren galten Videospiel-Abonnementdienste als die Zukunft der Branche. Doch heute zeigt sich ein anderes Bild: Die Mehrheit der Spieler – und Entwickler – scheint kein Interesse an einem Modell wie Microsofts Game Pass zu haben. Dies behauptet zumindest ein Bericht des Technologie-Wirtschaftsanalyseunternehmens Macquarie Science and Technology Fund, das den aktuellen Markt kritisch unter die Lupe genommen hat.

