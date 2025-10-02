Game Pass vs. PlayStation Plus: Microsoft hat die goldene Kuh geschlachtet

Manchmal fragt man sich, ob bei Microsoft noch jemand die Realität checkt. 30 Dollar im Monat für Xbox Game Pass Ultimate – also $360 im Jahr – sind keine Preiserhöhung, das ist ein Schlag ins Gesicht der eigenen Community. Und ausgerechnet jetzt, wo Xbox ohnehin eher Schlagzeilen mit Studienschließungen, schwachen Hardware-Zahlen und der gefühlt unendlichen „Was wird aus Xbox?“-Story produziert.

Natürlich, der Game Pass Ultimate bietet weiterhin Day-One-Releases, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das PlayStation Plus nicht pauschal hat. Aber ganz ehrlich: Wer von uns spielt wirklich 75 neue Titel im Jahr durch? Die meisten stapeln Backlogs wie andere Menschen ungelesene Bücher. Am Ende zahlen Spieler für Spiele, die sie weder starten noch besitzen – und spätestens dann stellt sich die Frage: Wozu eigentlich?

PlayStation Plus: nicht sexy, aber stabil

Sony hat seinen eigenen Abo-Dienst auch schon verteuert, aber im direkten Vergleich wirkt PlayStation Plus plötzlich wie das bodenständige Modell. PlayStation Plus Extra kostet 14,99 Dollar im Monat, Premium 17,99 – selbst in der teuersten Variante reden wir also von knapp 160 Dollar im Jahr. Dafür gibt es Ubisoft+ Classics (schon lange), solide Katalogtitel, und immer wieder auch ein paar spannende Day-One-Indie-Perlen wie The Rogue Prince of Persia (unser Review) oder Sword of the Sea. Kein Feuerwerk, aber solide.

Während Microsoft „Ultimate“ für ein Monatsgehalt verkaufen will, bleibt Sonys Plus-Angebot im Rahmen. Dass ausgerechnet der Service, den viele Gamer bisher als „zu schwach“ belächelt haben, jetzt besser aussieht, ist eine Pointe, die man nicht erfinden könnte.

Microsoft dreht an der Preisschraube – und die Spieler drehen durch.

Die User haben längst abgestimmt

Ein Blick in die Kommentarspalten reicht, um den Stimmungsumschwung zu sehen:

„Game Pass ist tot.“

„360 Dollar im Jahr? Ich kaufe mir lieber die Spiele, die ich wirklich will.“

„PS Plus Extra ist inzwischen der Sweet Spot.“

Selbst eingefleischte Xbox-Spieler schreiben, dass sie ihre Konsolen verkaufen oder ihre Abos auslaufen lassen wollen. Die Massenkündigungen haben zwischenzeitlich für einen Crash der Webseite gesorgt. Wer noch Ultimate hat, verweist meist darauf, dass er das Abo billig gestapelt hat. Doch sobald diese Vorzugspreise verschwinden, bleibt nur noch die bittere Wahrheit: Microsoft will Premium-Geld für ein Modell, das an Reiz verliert.

Microsofts Wette auf Zeit

Natürlich kann man argumentieren: Wer zwei Vollpreisspiele pro Monat durchspielt, macht mit Game Pass Ultimate immer noch ein Schnäppchen. Aber das ist Theorie. In der Praxis greifen Spieler oft zu genau den zwei, drei AAA-Titeln im Jahr, die sie wirklich wollen, und die landen mittlerweile auch auf der PlayStation. Day-One-Verfügbarkeit verliert ihren Glanz, wenn Call of Duty oder Elder Scrolls VI parallel auf Sonys Plattform erscheinen.

Microsofts Strategie wirkt inzwischen wie ein verzweifeltes Manöver: Preise hoch, Content streuen, und hoffen, dass die Hardcore-Fans dabeibleiben. Doch der Großteil der Community denkt längst anders: Lieber Besitz als Miete. Lieber gezielt kaufen als endlos scrollen.

Sony darf jetzt nicht gierig werden

Das alles klingt wie ein klarer Sieg für PlayStation Plus. Aber Vorsicht: Der größte Fehler, den Sony jetzt machen könnte, wäre, die eigene Preisschraube weiter anzuziehen, nur weil Microsoft es ihnen leicht gemacht hat. Die Gefahr ist real, und User rechnen schon damit.

Noch hat Sony den Luxus, als „der faire Anbieter“ dazustehen. Aber wenn auch hier 20 oder gar 25 Dollar im Monat fällig werden, ist niemand mehr Gewinner. Dann sind beide Dienste nur noch überteuerte Mietmodelle.

Game Pass hat sich selbst entzaubert

Microsoft hat mit Game Pass jahrelang das Narrativ geprägt: „Bestes Angebot der Gaming-Branche“. Dieses Image ist jetzt verbrannt. Die Community wendet sich ab, und selbst Xbox-Fans spüren: Das Modell, das so vielversprechend begann, ist an seinem eigenen Gewicht erstickt.

PlayStation Plus sieht aktuell nicht deshalb besser aus, weil Sony plötzlich den Heiligen Gral gefunden hätte. Es sieht besser aus, weil Microsoft die eigene Kuh geschlachtet hat, und dafür auch noch Eintritt verlangt. Am Ende läuft es wohl darauf hinaus, dass der Game Pass für viele nur noch ein On-Off-Abo sein wird – gebucht bei Bedarf, statt als günstiges Jahrespaket.

Frage an euch: Wie lange bleibt ihr noch bei einem Abo-Service, bevor ihr einfach wieder Spiele kauft? Habt ihr Game Pass oder PlayStation Plus schon gekündigt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Anmerkung: Dieser Text spiegelt eine persönliche Sichtweise wider. Er soll Denkanstöße geben und euch zum Austausch in den Kommentaren einladen.