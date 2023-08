Gamescom 2023 endet mit mehr Besuchern, Termin für 2024

Immerhin gibt es schon einen Termin für die Gamescom 2024, die vom 21. bis 25. August 2024 stattfindet. Das Event wird erneut am 20. August 2024 mit der gamescom: Opening Night Live eröffnet. Dann dürfte sich zeigen, welche Auswirkungen die eher schwache Gamescom in diesem Jahr auf das Interesse der Spieler hat, dies unbedingt vor Ort erleben zu wollen.

Stattdessen übernehmen immer mehr Indie-Entwickler die Gamescom, gefolgt von Influencern & Co., wie der Veranstalter selbst bestätigt. In einem Interview hieß es hier, dass die zunehmend leeren Flächen zwischen den Ständen für Livestream-Outputs genutzt und ersetzt werden, was man scheinbar als Rettungsanker für die Zukunft betrachtet. Einen Kommentar, warum dies dem Event und den Herstellern irgendwann auf die Füße fallen kann, lässt sich hier nachlesen .

