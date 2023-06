gamescom 2023 – Ist Sony diesmal dabei?

Das Summer Game Fest ist in vollem Gange, das im August mit der gamescom ein größeres Highlight zum Abschluss des Sommer bildet. Die jährliche Frage, die man sich dabei stellt, ist, wird Sony in diesem Jahr dabei sein?

Die Japaner meiden schon lange solche Messen, zumindest was den öffentlichen Bereich angeht. Somit wird auch die gamescom in diesem Jahr ohne Sony auskommen müssen, wie man auf Anfrage erfahren hat. Nach wie vor setzt PlayStation auf eigene Formate, wie dem State of Play die man veranstaltet, wenn man es für angebracht hält.

Nicht auszuschließen ist, dass Sony im Rahmen der gamescom Opening Night etwas zeigen wird, um zumindest irgendwie auf der gamescom präsent zu sein. Zuletzt hatte man das Event genutzt, um den DualSense Edge Controller anzukündigen.

Nintendo und Microsoft sind dabei

Was man bei Sony für nicht notwendig erachtet, ist die Chance für Microsoft, die wohl definitiv auf der gamescom sein werden. Auch Nintendo hat die Teilnahme in diesem Jahr bestätigt, die damit ein Comback in Köln feiern. Ferner werden außerdem Ubisoft, Bandai Namco und THQ Nordic in Köln sein, die zuletzt immer den spektakulärsten Stand hatten.

Wer an der gamescom 2023 teilnehmen möchte, kann ab sofort Tickets dafür erwerben. Wie jedes Jahr werden dieser abermals teuer und belaufen sich zwischen 9 und 75 EUR.

Zu erwerben gibt es alle gamescom-Tickets ausschließlich im offiziellen Online-Ticketshop unter www.gamescom.de. Ein Vor-Ort-Kauf von Karten ist nicht möglich.

Die gamescom 2023 findet vom 23. bis 27. August 2023 statt.