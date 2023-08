gamescom 2023: Xbox plant „All-In“ den größten Auftritt aller Zeiten

Zusagen zur gamescom gibt es indes von SEGA , Focus Home Entertainment, Nintendo, Activision Blizzard, Take Two, Valve, Capcom, Electronic Arts, Konami, Square Enix, Devolver Digital, HoYoverse, Bandai Namco und viele weitere.

Microsoft möchte laut weiterer Aussagen in diesem Jahr „All-In“ gehen und alles zeigen, was die Xbox, der Game Pass & Co. zu bieten haben. Dazu dürfte sicherlich Starfield als größter Release in diesem Jahr gehören, ebenso Forza Motorsport. Erwähnt werden außerdem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Towerborne. Die meisten Spiele werden vor direkt spielbar sein.

Was Sony inzwischen für völlig überflüssig hält, dürfte für Microsoft zum echten Glücksfall werden. Auf der gamescom in diesem Jahr plant Xbox offenbar den größten Auftritt aller Zeiten und könnte mit dieser Überpräzens viele Fans gewinnen.

What do you think?