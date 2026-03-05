Gamescom 2026: Ausstellerrekord trifft auf neue Ticket-Struktur

Die Gamescom 2026 meldet zum Abschluss der Early-Bird-Phase ein Ausstellerplus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Industrie mit dem „Business 5 Days“ Ticket die B2B-Präsenz strafft, müssen Privatbesucher für den Samstag tief in die Tasche greifen.

Fachbesucher-Wachstum trotz volatiler Marktlage

Ein Zuwachs von 15 Prozent bei den Anmeldungen nach der frühen Buchungsphase ist eine beeindruckende Zahl. Sie signalisiert, dass die Messe in Köln ihre Relevanz als physischer Hub behauptet, während rein digitale Showcase-Formate oft an mangelnder Unmittelbarkeit leiden. Die Bestätigung zahlreicher nationaler Pavillons deutet zudem darauf hin, dass die staatliche Förderung in der Spieleentwicklung weltweit – trotz Konsolidierungswellen bei großen Publishern – stabil bleibt.

Die engere Verzahnung der Gamescom Dev (24. bis 25. August) mit der eigentlichen Messewoche ist eine notwendige Korrektur. In der Vergangenheit war die räumliche und zeitliche Trennung oft ein Hindernis für den direkten Transfer zwischen Engine-Anbietern und den Teams, die diese Tools am Ende bedienen.

Mit dem neuen „Business 5 Days“ Ticket reagieren die Veranstalter auf den Bedarf nach längeren Vorlaufzeiten für technische Deep-Dives, bevor der Publikumsandrang in den Entertainment-Hallen die Geräuschkulisse auf ein Niveau hebt, das konzentrierte Gespräche über Shader-Pipelines oder Server-Architekturen unmöglich macht.

Gamescom-Ticketpreise und Zugangshürden

Die Ticketpreise für 2026 zeigen eine deutliche Spreizung. Während die Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag bei 31,50 EUR stagnieren, markiert der Samstag mit 41,00 EUR die preisliche Spitze. Interessant für die Hardware-Fraktion: Die Wildcard für 65,50 EUR am Mittwoch bleibt die einzige Option, neue GPU-Generationen oder Peripherie ohne die massiven Latenzen in den Warteschlangen der Besuchertage zu testen.

Wer das volle Programm inklusive „Opening Night Live“ (ONL) plant, landet beim „Superfan Bundle“ bei 92,00 EUR. Der technische Preis für die ONL bleibt jedoch die limitierte Kapazität und die restriktive Einlasspolitik ab 18 Jahren, was die Show primär als Marketing-Event und weniger als interaktive Messe-Erfahrung positioniert.

Mittwoch, 26.08.2026 (Fachbesucher & Wildcard)

Wildcard Tagesticket (ab 13:00 Uhr): 65,50 €

Donnerstag, Freitag & Sonntag (27.08., 28.08. & 30.08.)

Tagesticket: 31,50 €

31,50 € Tagesticket ermäßigt: 22,50 €

22,50 € Abendkarte (ab 16:00 Uhr): 10,50 €

(ab 16:00 Uhr): 10,50 € Familienkarte: 69,50 €

Samstag, 29.08.2026

Tagesticket: 41,00 €

41,00 € Tagesticket ermäßigt: 32,00 €

32,00 € Abendkarte (ab 16:00 Uhr): 13,00 €

(ab 16:00 Uhr): 13,00 € Familienkarte: 86,00 €

gamescom Opening Night Live (ONL)

Einzelticket: 34,50 € (Verkauf startet zu einem späteren Zeitpunkt)

Exklusive Superfan-Bundles

Superfan Bundle: 92,00 € (Inklusive: ONL-Ticket + Wildcard für Mittwoch ab 13:00 Uhr)

92,00 € (Inklusive: ONL-Ticket + Wildcard für Mittwoch ab 13:00 Uhr) Superfan Bundle Plus: 127,50 € (Inklusive: ONL-Ticket + Wildcard für Mittwoch + Übernachtung im gamescom camp vom 25. auf den 26.08. im eigenen Zelt

Die Gamescom 2026 wächst quantitativ, was die Chance auf exklusive Hardware-Insights erhöht. Für Fachbesucher ist das 5-Tage-Ticket die effizienteste Lösung. Privatbesucher sollten den Samstag meiden und stattdessen den Donnerstag oder Sonntag für Hands-on-Tests einplanen, um die Netto-Spielzeit pro Euro zu optimieren.

Tickets lassen sich über den offiziellen Webshop bestellen.