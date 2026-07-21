Gamescom 2026 komplett ausgebucht: Rekord & neue Aussteller

Die Gamescom 2026 hat sämtliche verfügbaren Hallenflächen restlos ausgebucht. Selbst nach der Geländeerweiterung im vergangenen Jahr reicht der Platz in Köln nicht mehr aus, weshalb die Veranstalter für 2027 bereits neue Expansionspläne schmieden.

Schwergewichte rücken nach

Dass die Messe boomt, ist kein Geheimnis. Wer jedoch dachte, ohne einige Stammgäste bliebe die Halle halbleer, liegt falsch. Mit Schwergewichten wie Konami, Tencent Games, Embark Studios und Level Infinite sichern sich weitere Branchenriesen ihren Standplatz neben bereits bestätigten Schwergewichten wie Nintendo, Capcom oder Xbox.

Vollständige Liste der bestätigten Aussteller, Partner & Sponsoren:

Neu hinzugekommen: Aerosoft, Embark Studios, GIANTS Software, Konami, Level Infinite, NCSOFT, Tencent Games

Aerosoft, Embark Studios, GIANTS Software, Konami, Level Infinite, NCSOFT, Tencent Games Bereits angekündigt: astragon Entertainment, Bandai Namco, Bilibili, Capcom, CD PROJEKT RED, Daybreak Games, Deep Silver, Douyin, Electronic Arts, Fandom, Focus Entertainment, GameMeca, Google Play, heise jobs, HoYoverse (miHoYo), INVEN, Krafton, marqet agency, Nazara Technologies, NetEase Games, Nintendo, Republic of Gamers, Ruliweb, SEGA, The LEGO Group, ThisIsGame, TikTok, Ubisoft, Xbox

Das Signal an uns Gamer ist eindeutig. Wer nach Köln reist, bekommt volles Programm auf den Löffel. Keine Lückenfüller, kein Leerstand.

GDQ feiert Europa-Debüt, Indie-Fokus wächst

Besonders spannend für die Halle vor Ort und den Stream zu Hause: Games Done Quick bringt mit „Gamescom GDQ“ das legendäre Speedrun-Event erstmals live nach Europa. Drei Tage lang gibt es fast zehn Stunden Live-Programm inklusive Spendenaktion für „Gaming for Democracy“. Parallel schraubt die Messe zusammen mit IGN an der „Awesome Indies“-Show, um kleineren Perlen mehr Scheinwerferlicht einzuräumen.

Auch die Opening Night Live am 25. August steht. Geoff Keighley verspricht bereits erste Häppchen zu Titeln wie „METRO 2039“, Konami mit „Silent Hill Townfall“ und The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past. Dazu kommen überarbeitete Cosplay-Regeln, ein besserer Location-Finder mit Filtern für kostenlose Wasserstellen und barrierefreie Zonen.

Die Messe platzt aus allen Nähten und liefert mit GDQ und starkem Publisher-Line-up ordentlich ab. Entscheidend bleibt am Ende aber die Wartezeit an den Anspielstationen vor Ort.