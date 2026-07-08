Gamescom 2026: Sony PlayStation sagt Auftritt in Köln ab

Sony PlayStation verzichtet auch im siebten Jahr in Folge auf einen eigenen Stand im Publikumsbereich der Gamescom. Das hat der PlayStation-Hersteller offiziell bestätigt. Die Messe findet vom 26. bis 30. August statt.

Die Absage überrascht niemanden mehr. Der letzte große Auftritt von Sony in Köln liegt sieben Jahre zurück. Das war 2019, noch zu Zeiten der PlayStation 4. Das japanische Unternehmen hat schon lange klargestellt, dass traditionelle Event-Formate wie die Gamescom nicht mehr in ihre Strategie passen.

Sony setzt lieber auf eigene Digitalevents. Der hauseigene State of Play liefert die Reichweite, die der Konzern sucht. Kosteneffizient. Direkt. Ohne den Lärm anderer Publisher im Hintergrund.

Marvel’s Wolverine und GTA 6 ohne Sony-Stand

An Futter für die Fans mangelt es eigentlich nicht. Nur zwei Wochen nach der Messe, am 15. September, erscheint das heiß ersehnte „Marvel’s Wolverine“ von Insomniac Games. Im November folgt mit „GTA 6“ der größte Release des Jahrzehnts, bei dem Sony im Rahmen der Vorbestell-Kampagne extrem eng mit Rockstar Games kooperiert. Beide Schwergewichte hätten die Hallen zum Kochen gebracht. Chance vertan.

Trotzdem wird die PS5 auf der Messe präsent sein. Dritte Hersteller und Publisher packen die Konsolen an ihre Stände, damit ihr deren Games anspielen könnt. Auch ein Trailer-Auftritt bei Geoff Keighleys Opening Night Live am 25. August ist denkbar. Vergangenes Jahr wurde dort „Ghost of Yōtei“ abgefeiert.

Die Konkurrenz nutzt die Bühne

Während Sony fernbleibt, schläft die Konkurrenz nicht. Nintendo und Microsoft Xbox haben ihre Stände für Köln bereits fest zugesagt. Auch Riesen wie Ubisoft, Capcom und Bandai Namco reisen an. Sony überlässt den Mitbewerbern damit das direkte Feedback der Community vor Ort.

Für Messebesucher ist die Absage ein Dämpfer. Wer gehofft hat, „Marvel’s Wolverine“ vorab exklusiv anzutesten, schaut in die Röhre. Für Sony ist es die logische Fortsetzung ihrer kühlen Marketing-Strategie. Die Community verliert einen Fixpunkt der Messe, Sony spart Millionen. Ein Deal, der nur dem Konzern schmeckt.

Reicht euch die Präsenz von PlayStation bei Third-Party-Publishern aus, oder verliert die Gamescom ohne einen echten Sony-Stand für euch massiv an Wert?