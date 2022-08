gamescom award 2022 – Die Nominierungen stehen fest

Kurz vor Beginn der gamescom 2022 an diesem Mittwoch hat man die Nominierungen für den gamescom award bekanntgegeben. Sony ist hier jedoch nicht mit seinen Titeln vertreten.

In insgesamt 19 Kategorien werden in diesem Jahr Gewinnertitel prämiert. Ausstellende und Fans der gamescom dürfen gespannt sein, wer eine der begehrten Trophäen erhält. Zum ersten Mal wird, in Kooperation mit „Playing for the Planet“, einer durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterstützten Initiative, der „gamescom goes green award“ verliehen. Dieser Award sowie die Plattform-Kategorien werden bereits am Dienstag während der gamescom: Opening Night Live vergeben.

Ab sofort und noch bis Freitag, 26. August, 15:00 Uhr (MESZ) können Fans der gamescom für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Booth und Best Trailer/Announcement abstimmen. Ihr Votum können sie online unter https://gamescom.de/de/consumer-award abgeben. Die Consumer Awards und die weiteren Jury-Kategorien Best Lineup und HEART OF GAMING Award werden am Samstag, 27. August im gamescom studio vergeben.

gamescom awards 2022 Nominierungen

Die Gewinner des gamescom goes green Awards sowie folgender Plattform-Kategorien werden im Rahmen der gamescom: Opening Night Live am 23. August ab 20 Uhr bekannt gegeben.

gamescom goes green award

Indie Arena Booth

Microsoft / Xbox

Ukie

Most Wanted Microsoft Xbox Game

The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Metal: Hellsinger, Funcom

Most Wanted Nintendo Switch Game

Airhead, HandyGames

Edge of Sanity, Vixa Games

Tin Hearts, Wired Productions

Most Wanted PC Game

Metal: Hellsinger, Funcom

System Shock, Plaion

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Most Wanted Sony PlayStation Game

Lies of P, Neowiz

One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment

The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

Die Gewinner folgender Genre-Kategorien, Consumer Awards sowie gamescom global awards werden im gamescom studio am Samstag, 27. August bekanntgegeben.

Best Action Adventure Game

Lies of P, Neowiz

Outcast 2 – A New Beginning, THQ Nordic

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Best Action Game

Metal: Hellsinger, Funcom

System Shock, Plaion

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Best Family Game

Fling to the Finish, Daedalic Entertainment

Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games

Paper Trail, Newfangled Games

Best Indie Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Paper Trail, Newfangled Games

Sunday Gold, Team17 Digital

Best Multiplayer Game

Goat Simulator 3, Plaion

The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Best Ongoing Game

Age of Empires IV, Microsoft

Microsoft Flight Simulator, Microsoft

Sea of Thieves, Microsoft

Best Role Playing Game

Dredge, Black Salt Games

Lies of P, Neowiz

Sunday Gold, Team17 Digital

Best Sports/Racing Game

AEW: Fight Forever, THQ Nordic

GOAL! The Club Manager, Toplitz Productions

Ultimechs, Resolution Games

Best Strategy/Simulation Game

Age Of Darkness, Team17 Digital

Autopsy Simulator, Team17 Digital

IXION, Kalypso Media

Most Original Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Metal: Hellsinger, Funcom

Pentiment, Microsoft

Best Booth

Besucherinnen und Besucher der gamescom 2022 stimmen über ihren Lieblings-Stand in der entertainment area ab.

Best Trailer/Announcement

Fans der gamescom stimmen über den coolsten Spiele-Trailer bzw. die beste Neuankündigung der gamescom ab. Zur Wahl stehen u.a. alle Trailer und Ankündigungen, die im Rahmen der Opening Night Live gezeigt werden.

Best Lineup

Die Jury kürt den gamescom-Aussteller mit dem besten Line-up.

HEART OF GAMING Award

Für diesen besonderen Award kommen alle Highlights der gamescom in Frage: Neben Spielen, Erweiterungen und Technologien auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.

Dass Sony mit keinem Spiel bei den Awards vertreten ist, liegt einfach daran, dass diese nicht an der gamescom teilnehmen.