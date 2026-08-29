Gamescom Awards 2026: Rekorde in Köln, aber kaum jemand redet drüber

Am 28. August wurden auf der Gamescom in Köln die Preise in 19 Kategorien der Gamescom Awards verliehen. CD Projekt RED und SEGA räumten mit jeweils drei Auszeichnungen am stärksten ab. Ubisoft und Capcom sicherten sich immerhin je zwei Trophäen. Ein Abfeiern in der Branche bleibt trotzdem aus.

Statistischer Sieger ohne echtes Spiel

CD Projekt RED gewann für ein DLC-Trailer-Remaster-Paket von „The Witcher 3“ den Preis für den besten Trailer und das beste Merchandise. Die Jury legte noch den Pokal für den besten Stand oben drauf. Dreimal Gold für die Aufwärmung eines elf Jahre alten Spiels. Das ist absurd. Ein echtes neues Gameplay-Schwergewicht der Polen fehlte in der Aufzählung komplett.

SEGA griff sich die Auszeichnung für das beste Lineup, holte mit „Alien: Isolation 2“ den Audio-Award und stellte mit „Total War: WARHAMMER 40,000“ das beste PC-Spiel. Capcom sicherte sich mit „Onimusha: Way of the Sword“ die Trophäen für das beste Gameplay und den besten PlayStation-Titel. „Rayman Legends Retold“ holte für Ubisoft den Preis als bestes Nintendo Switch 2-Spiel. Das Feld der Sieger liest sich solide. Auf dem Papier stimmt die Mischung.

ARTS Group

Best Visuals: METRO 2039 – 4A Games/Deep Silver

Best Audio: Alien: Isolation 2 – Creative Assembly/SEGA

Best Gameplay: Onimusha: Way of the Sword – Capcom

Most Entertaining: Wanderburg – Randwerk/Sidekick Publishing

Most Epic: Tides of Annihilation – Eclipse Glow Games

Most Wholesome: Finding Polka – lidlocks/Parco Games

Games for Impact: SOKO 1977: Anti-Terror Task Force – Paintbucket Games/Federal Agency for Civic Education

PLATFORM Group

Best Microsoft Xbox Game: Forza Horizon 6 – Playground Games/Xbox Game Studios

Best PC Game: Total War: WARHAMMER 40,000 – Creative Assembly/SEGA

Best Sony PlayStation Game: Onimusha: Way of the Sword – Capcom

Best Nintendo Switch 2 Game: Rayman Legends Retold – Ubisoft

Best Mobile Game: Where Winds Meet – Everstone Studio/NetEase Games

GLOBAL Group

Best Lineup (Jury Award): SEGA

Best Booth (Jury Award): The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – CD

PROJEKT RED

PROJEKT RED Best Booth (Consumer Award): Arknights: Endfield – GRYPHLINE

Best Business Booth (Jury Award): Ubisoft Business Lounge

Best Merch (Consumer Award): The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – Pin & Medallion – CD PROJEKT RED

Best Trailer / Announcement (Consumer Award): The Witcher 3: Wild Hunt Remastered & Songs of the Past DLC – CD PROJEKT RED

HEART OF GAMING Award (Special Jury Award): Games Done Quick (GDQ)

Riesige Messe ohne Strahlkraft

Über 1.700 Aussteller belegen die Hallen in Köln. Neuer Rekord. Auf den Gängen drängen sich vermutlich weit über 300.000 Menschen – die offiziellen Zahlen folgen erst. Wirtschaftlich läuft der Laden, die Relevanz für den globalen Gaming-Talk schrumpft gefühlt dennoch.

Sony spart sich die eigene Standfläche. Rockstar ignoriert die Messe ohnehin komplett. Wenn „GTA 6“ alles dominiert, ohne überhaupt ein Plakat in Halle 7 aufzuhängen, verkommt die Messe zur Nebenbühne. Das Festival-Konzept mit Cosplay, Creator-Bühnen und Business-Kongress füllt zwar die Hallen. Es ersetzt aber keine weltbewegenden Enthüllungen.

Die Trophäen wirken vor diesem Hintergrund isoliert, beinahe schon beiläufig in den Raum geworfen. Früher brannte das Netz nach der Verleihung. Heute wandern die Siegerlisten geräuschlos durch die Ticker.

Wenn ein Remaster-Trailer zu einem Uralt-Titel drei Preise abräumt, zeigt das die akute Dürreperiode an echten Neuankündigungen in Köln. Die Gamescom wächst vielleicht als Event-Park für Besucher, verliert parallel aber schrittweise ihre Funktion als Pulsbeschleuniger für die globale Gaming-Welt.