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Gamescom Opening Night Live 2026 ab 20 Uhr hier im Livestream

Gamescom Opening Night Live 2026 startet heute um 20:00 Uhr CEST. Wo Geoff Keighley Highlights wie Gears of War: E-Day zeigt, erfährst du hier.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Gamescom Opening Night Live 2026 zeigt heute Abend ab 20 Uhr als internationale Auftakt-Präsentation unter der Moderation von Geoff Keighley die neuesten Ankündigungen und Previews der Spielebranche.

Der Stream beinhaltet Gameplay-Szenen, Trailershows und Enthüllungen zu kommenden Titeln wie „The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past“, „Final Fantasy 7 Revelation“, „Gears of War: E-Day“ sowie „Metro 2039“.

Die Übertragung startet am 25. August um 20:00 Uhr CEST und lässt sich optional via YouTube und Twitch verfolgen.

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2 Comments
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Crydog
25. August 2026 15:11

Bin nur auf capcom gespannt alles andere ist semi interessant

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Poseidon
25. August 2026 17:52
Reply to  Crydog

capcom geht schon ab

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