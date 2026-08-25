Gamescom Opening Night Live 2026 ab 20 Uhr hier im Livestream

Gamescom Opening Night Live 2026 zeigt heute Abend ab 20 Uhr als internationale Auftakt-Präsentation unter der Moderation von Geoff Keighley die neuesten Ankündigungen und Previews der Spielebranche.

Der Stream beinhaltet Gameplay-Szenen, Trailershows und Enthüllungen zu kommenden Titeln wie „The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past“, „Final Fantasy 7 Revelation“, „Gears of War: E-Day“ sowie „Metro 2039“.

Die Übertragung startet am 25. August um 20:00 Uhr CEST und lässt sich optional via YouTube und Twitch verfolgen.