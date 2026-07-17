Featured

GameStop-CEO: Physische Spiele sind vollkommen irrelevant!

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
3 Min Read
1 Kommentar
Change Org Disc

GameStop-Chef Ryan Cohen erklärt physische Spiele für irrelevant. Der Fokus liegt nun auf Spielzeug und der gescheiterten 55-Milliarden-Dollar-eBay-Übernahme.

GameStop-Chef Ryan Cohen sieht das bevorstehende Ende von physischen Spieldatenträgern als bedeutungslos für die Zukunft seines Unternehmens an.

In einem Bloomberg-Interview bezeichnete er den physischen Markt als vollkommen irrelevant, da sich GameStop längst zu einem Händler für Spielzeug, Sammelkarten und Merchandise-Artikel umgebaut habe. Eine Entwicklung, die sich seit Jahren durch den gesamten Retail-Markt zieht.

Die Transformation zum Spielzeugladen

Der klassische Software-Verkauf hat bei der US-Einzelhandelskette seine dominante Rolle verloren. Spieleverkäufe machen nach offiziellen Angaben nur noch 18 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Demgegenüber stehen Sammelspielzeug, Actionfiguren und Trading Cards, die inzwischen für 41 Prozent der Einnahmen sorgen. Der Wandel ist somit kein freiwilliges Experiment, sondern eine Überlebensstrategie gegen die fortschreitende Digitalisierung, der man sich frühzeitig angepasst hat.

Trotzdem birgt der radikale Kurs Risiken. Sony plant die Einstellung physischer PlayStation-Discs ab dem Jahr 2028. Take-Two setzt beim kommenden „GTA 6“ auf einen rein digitalen Vertrieb. GameStop verliert damit vollständig das margenstarke Geschäft mit gebrauchten Toptiteln. Ohne physische Datenträger bricht der wichtigste Frequenzbringer für die verbliebenen Ladengeschäfte weg.

Und dennoch: Wer heute in der City nach einem echten Gaming-Tempel sucht, braucht vor allem Ausdauer. Wo früher meterhohe PlayStation- und Nintendo-Aufsteller um Aufmerksamkeit kämpften, stapeln sich heute Plüschfiguren, Tassen und Schlüsselanhänger – irgendwo dazwischen versteckt sich dann auch noch ein Controller. Ehemals eigenständige Spieleläden haben sich längst in Shop-in-Shop-Ecken zurückgezogen, etwa bei GAME oder HMV.

More Read

Marvels Wolverine Lady Deathstrike
Marvel’s Wolverine entfacht Design-Debatte: Lady Deathstrike hat zu kurze Krallen
Playstation Disc Protest
Disc-Ende 2028: Aus Protest wird ein digitaler Kindergarten – und trifft die Falschen
Dualsense Controller Removable Battery
Neuer DualSense Controller: Nintendo zeigt, wie Akkutausch laut EU geht

Übernahmephantasien statt Spielegeschäft

Cohen lenkt den Fokus weg vom Kerngeschäft und forciert stattdessen unrealistische Expansionspläne. Im Mai scheiterte ein unaufgefordertes Übernahmeangebot für das Online-Auktionshaus eBay im Wert von 55 Milliarden US-Dollar. eBay lehnte die Offerte umgehend ab.

Der CEO hält dennoch an dem Vorhaben fest. Eine Fusion beider Unternehmen könnte laut seiner Spekulation einen Marktwert von einer Billion US-Dollar generieren. Konkrete Synergien oder Finanzierungspläne für diesen Schritt legt er nicht vor.

Der Wandel von GameStop ist unumkehrbar. Wer dort noch einkauft, sucht primär Merchandise und keine Software. Für aktive Spieler verliert die Kette jede Relevanz. Der Fokus verschiebt sich komplett auf digitale Plattformen und Hardware-Käufe direkt beim Hersteller. Cohen verwaltet nur noch das Erbe einer sterbenden Retail-Ära.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
SOURCES:Bloomberg
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
N7Dan
17. Juli 2026 09:16

In Bezug zum Ende der Disc wirft seine Aussage ein falsches Licht auf die Angelegenheit und kommt ausgerechnet von jemanden, der sich bestens darüber bewusst ist, dass sein eigenes Unternehmen „völlig, völlig irrelevant ist“ und für die meisten Disk-Käufer schon immer gewesen ist.

1
Antworten

The Trends

GTA 6 Vorbestellungen: Erste Zahlen pulverisieren Branchenrekorde

Analysten von Newzoo prognostizieren für die GTA 6 Launch-Woche bis zu 5,2…

10 Kommentare

PlayStation Plus: Erneut Ärger über Benachteiligung europäischer Spieler

PlayStation Plus liefert Rise of the Ronin, doch Europa muss warten. Sonys…

5 Kommentare

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Patch 1.04 bügelt kuriose Launch-Fehler aus

Ubisoft bringt morgen Patch 1.04 für Assassin's Creed Black Flag Resynced auf…

10 Kommentare

You Might Also Like