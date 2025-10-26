GameStop erklärt das Ende des Console War – Halo auf PS5 besiegelt das neue Gaming-Zeitalter

Was vor über zwanzig Jahren mit Halo: Combat Evolved als Xbox-exklusivem Titel begann, endet jetzt symbolisch: GameStop hat in einer humorvollen, aber erstaunlich treffenden Erklärung das „Ende des Console War“ ausgerufen. Anlass ist die Ankündigung, dass Halo: Campaign Evolved – das Remake des Klassikers – 2026 auch für die PlayStation 5 erscheint.

In der offiziellen „Proklamation“ heißt es:

„Console loyalists are instructed to cease hostilities, disband militias, and enjoy this new era of gaming.“

Kurz gesagt: Die alten Grabenkämpfe zwischen Xbox- und PlayStation-Fans sollen endlich Geschichte sein.

Halo macht das Undenkbare wahr

Dass Halo – die Serie, die einst Microsofts Konsolenidentität begründete – auf der PlayStation landet, ist mehr als nur ein symbolischer Akt. Es ist der Beweis dafür, dass Microsoft die Console Wars tatsächlich hinter sich lassen will. Halo: Campaign Evolved erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC, mit voller Crossplay-Unterstützung.

Brian Jarrard, Community Director bei Halo Studios, bringt es auf den Punkt: „Die Serie stand immer für gemeinsame Erlebnisse. Jetzt erweitern wir diesen Gedanken über Plattformgrenzen hinweg.“

Microsoft setzt den Multiplattform-Kurs damit konsequent fort – nach Forza und Gears of War ist Halo der letzte große Schritt. Statt auf Exklusivität setzt man auf Reichweite, Community und gemeinsame Spielerlebnisse.

Ein neues Kapitel für die Gaming-Branche

Natürlich wird der Schritt nicht jedem gefallen, denn Hardcore-Fans beider Lager hängen an ihrer Markenidentität. Doch unterm Strich zeigt sich: Die Branche bewegt sich weiter. Die Grenzen zwischen Konsolen verschwimmen, Services und Plattformen verschmelzen.

GameStop hat diesen Wandel auf die einzig logische Weise kommentiert, mit einem Augenzwinkern und der klaren Botschaft: Die Console Wars sind vorbei. Und das ist gut so.

Das Ende der Console Wars ist längst überfällig. Wer heute noch über „Systemkriege“ diskutiert, hat den Kern von Gaming nicht verstanden. Spiele gehören allen, egal, auf welcher Plattform. Und wenn Halo auf der PlayStation landet, dann ist das kein Verrat, sondern Fortschritt.