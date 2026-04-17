Gaming am Limit: Analyst fordert mehr Werbung bei PlayStation Plus & Game Pass

Während ein geleaktes Memo von Xbox-CEO Asha Sharma lediglich das Scheitern der aktuellen Preispolitik einräumt, geht Branchen-Experte Joost van Dreunen einen Schritt weiter. Er fordert die Integration von Werbemodellen nach dem Vorbild von Instacart – und sieht darin die einzige Überlebenschance für die gesamte Abo-Industrie inklusive PlayStation Plus.

Das interne Dokument von Asha Sharma ist ein Eingeständnis der Krise. Bei einem Monatspreis von 30 US-Dollar für das höchste Game-Pass-Tier sei die Nachfrage „eingebrochen“. Doch während das Memo die strategische Ratlosigkeit bei Microsoft offenlegt, liefert der Analyst Joost van Dreunen die provokante Lösung. Seine These: Die gesamte Gaming-Branche muss sich von der reinen Abhängigkeit von Spieler-Zahlungen lösen und zu einer werbegetriebenen Medienplattform transformieren.

Das „Instacart-Modell“ als Blaupause

Van Dreunen stützt seine Forderung auf Sharmas berufliche Vergangenheit. Als ehemalige COO von Instacart hat sie erlebt, wie Werbeeinnahmen zum profitabelsten Teil eines Unternehmens wurden. Der Analyst argumentiert, dass Xbox und auch die Konkurrenz bei Sony diesen Weg nun zwangsläufig einschlagen müssen:

Indirekte Monetarisierung: Wenn der Kunde die 30 Dollar nicht mehr zahlt, muss das Geld von Marken kommen. Van Dreunen schlägt vor, dass Microsoft (und perspektivisch Sony) den Zugang zu Inhalten durch Werbung subventionieren sollte.

Wenn der Kunde die 30 Dollar nicht mehr zahlt, muss das Geld von Marken kommen. Van Dreunen schlägt vor, dass Microsoft (und perspektivisch Sony) den Zugang zu Inhalten durch Werbung subventionieren sollte. Die „Aufmerksamkeits-Lücke“: Gaming beansprucht etwa 13 % der Medienzeit, zieht aber nur 4 % der Werbebudgets an. Der Analyst fordert, dieses Potenzial endlich auszuschöpfen, um die explodierenden Entwicklungskosten aufzufangen.

Auch wenn das Memo von Xbox stammt, betrifft die Analyse des Experten das gesamte Ökosystem. Auch PlayStation Plus kämpft mit einer Sättigung des Marktes. Die „Netflixisierung“ des Gamings ist laut van Dreunen an eine gläserne Decke gestoßen. Sein Vorschlag ist ein radikaler Bruch mit der bisherigen Konsolen-Kultur:

Werbefinanzierte Einstiegstarife: Ein „Ultra-Low-Tier“ für ca. 6 EUR, das durch Werbeeinblendungen querfinanziert wird.

Ein „Ultra-Low-Tier“ für ca. 6 EUR, das durch Werbeeinblendungen querfinanziert wird. Sponsored Storefronts: Publisher sollen für Sichtbarkeit im Store bezahlen – ein Modell, das im Mobile-Sektor und bei Amazon bereits Standard ist.

Analysten-Vision vs. Spieler-Realität

Der Zeitpunkt für diese Forderung ist kein Zufall. Mit der Ankündigung der Xbox Project Helix und den Gerüchten um die nächste PlayStation-Generation braucht die Industrie neue Geschäftsmodelle. Die Hardware-Verkäufe allein decken die Kosten nicht mehr, und die Spiele-Abos stagnieren. Van Dreunens Logik ist nüchtern: Drei Milliarden Menschen weltweit sind als Markt zu groß, um sie nur über teure Premium-Produkte anzusprechen. Die Monetarisierung dieser Massen könne nur indirekt über Werbung funktionieren.

Man muss klar unterscheiden: Asha Sharma hat bisher nur das Problem (den Preis-Schock) benannt. Die Lösung „Werbung“ ist die aggressive Empfehlung eines Marktbeobachters, der die Parallelen zu Sharmas Instacart-Erfolgen zieht.

Doch Analysten-Vorschläge wie dieser haben die Eigenschaft, in den Chefetagen Gehör zu finden, wenn die Quartalszahlen nicht mehr stimmen. Für uns Spieler bedeutet das: Die Ära der „werbefreien Zone“ Konsole steht vor ihrem Ende, weil Experten wie van Dreunen den Konzernen vorrechnen, wie viel Geld sie durch ihre „kulturelle Zurückhaltung“ gegenüber Werbung liegen lassen.

Wünscht ihr euch mehr Werbung im Spiel oder im Abo-Modell, wenn es dafür günstiger wird?