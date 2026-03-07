Latest

Gang of Dragon: NetEase dreht den Geldhahn zu, droht das Aus?

Schock-News für Gamer: NetEase zieht die Finanzierung für Nagoshis Gang of Dragon zurück. Droht dem neuen Action-Spiel des Yakuza-Schöpfers das Ende?

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
Follow:
Keine Kommentare
Gang Of Dragon

Nur drei Monate nach der fulminanten Ankündigung bei den Game Awards steht das neue Projekt von Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi vor dem Nichts. Publisher NetEase zieht sich offenbar zurück und lässt die Entwicklung von Gang of Dragon in der Luft hängen.

Wir alle haben das Bild noch im Kopf: Toshihiro Nagoshi auf der Bühne, die Bestätigung von Action-Ikone Ma Dong-seok als Hauptdarsteller und das Versprechen eines knallharten, cineastischen Erlebnisses. Doch hinter den Kulissen brennt es gewaltig.

Berichten von Bloomberg zufolge fehlen rund 44 Millionen Dollar, um das Spiel fertigzustellen – eine Summe, die NetEase nach den jüngsten Umstrukturierungen im eigenen Konzern wohl nicht mehr bereit ist zu investieren. Ein herber Rückschlag für ein Projekt, das die DNA der Like a Dragon-Reihe atmet, und so kurz nach dem ersten Hype ins Straucheln gerät.

Der NetEase-Rückzug trifft die Branche hart

Das Nagoshi Studio ist leider kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten hat NetEase international massive Kürzungen vorgenommen und Studios wie Worlds Untold oder Jar of Sparks die Unterstützung entzogen. Nagoshi sucht zwar händeringend nach neuen Investoren, aber im aktuellen Marktumfeld ist ein 44-Millionen-Loch kein Pappenstiel. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, könnte es das Ende für Gang of Dragon bedeuten. Die Sorge wächst, dass wir dieses ambitionierte Action-Spektakel niemals spielen werden.

Die Stimmung in der Community ist im Keller. Viele haben Nagoshi vertraut, dass er nach seinem Weggang von Sega etwas ganz Eigenes, Großes aufzieht. Dass nun ausgerechnet die Finanzierung scheitert, während das Spiel angeblich schon „tief in der Entwicklung“ steckt, ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der auf frischen Wind im Action-Genre gehofft hat. Momentan steht die Erwartungshaltung auf „Alarmstufe Rot“.

Das könnte dich auch interessieren

Gang Of Dragon
Gang of Dragon zeigt neue Screenshots – harte Fäuste, schnelle Autos und Kabukicho
Gang Of Dragon
Gang of Dragon: Toshihiro Nagoshi meldet sich mit einem brutalen Crime-Drama zurück
Yakuza 7
Yakuza-Creator verrät erste Details zum neuen Projekt

Wie seht ihr das: Sollte Sony oder Microsoft hier einspringen, um das Projekt des Yakuza-Vaters zu retten, oder ist das finanzielle Risiko bei dieser Summe einfach zu groß?

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
SOURCES:Bloomberg
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x