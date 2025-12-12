Gang of Dragon: Toshihiro Nagoshi meldet sich mit einem brutalen Crime-Drama zurück

Toshihiro Nagoshi ist nicht der Typ, der halbe Sachen macht. Der frühere Kopf hinter Yakuza / Like a Dragon hat sein eigenes Studio gegründet, und mit Gang of Dragon direkt ein Statement gesetzt. Das Spiel führt nach Shinjuku, mitten in Kabukicho, einem der dichtesten und chaotischsten Unterhaltungsquartiere Japans. Genau der richtige Ort, um ein Crime-Drama aufzubauen, das sich nicht hinter seiner Vergangenheit verstecken will.

Die Hauptrolle übernimmt Ma Dong-seok als Shin Ji-seong, ein hochrangiges Mitglied einer koreanischen Organisation, das zwischen Loyalität, Gewalt und Selbstzweifel zerrieben wird. Die Story verspricht weniger Klamauk und mehr rohe Dramatik, ein deutlicher Kontrast zu dem, was RGG Studio aktuell produziert.

Menschliche Wucht statt cooler Sprüche

Gang of Dragon dreht sich um persönliche Konflikte, Machtkämpfe und Begegnungen, die Shin aus seiner Routine reißen. Das Material, das bisher gezeigt wurde, besteht ausschließlich aus Cinematics, aber der Ton ist klar: keine Ironie, kein Zucken, keine komischen Maskottchen, sondern ein Unterwelt-Drama, das sich auf Menschen konzentriert.

Die Gewalt ist drastisch, aber nicht selbstzweckhaft. Nagoshi scheint hier eine härtere, emotionalere Gangart anzulegen, unterstützt durch Ma Dong-seoks physische Präsenz, die perfekt zu einem Protagonisten passt, der lieber durch Betonwände geht als lange diskutiert.

Körperkraft als Kernmechanik

Auch wenn Gameplay-Szenen fehlen, lässt sich die Richtung erkennen: Third-Person-Action, getragen von Shins körperlicher Dominanz. Faustschläge, Klingen, Schusswaffen, dazu Fahrzeug-Szenen, die eher nach brachialem Straßenkrieg aussehen als nach Arcade-Quatsch.

Es wirkt, als wolle Nagoshi das Körpergefühl der alten Yakuza-Games nehmen, aber stärker erden – weniger Slapstick, mehr Schmerz. Die Annahme basiert auf den gezeigten Szenen und Nagoshis bisherigem Stil, echte Details fehlen noch.

Gang of Dragon sieht aus wie der Titel, den viele Fans seit Nagoshis Abgang erwartet haben: ein kompromissloses Crime-Adventure, das sich auf Charaktere statt Comedy stützt. Ob es spielerisch mithalten kann, hängt von den kommenden Enthüllungen ab. Potenzial ist reichlich da – jetzt muss Nagoshi Studio liefern.