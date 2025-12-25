Latest

Gang of Dragon zeigt neue Screenshots – harte Fäuste, schnelle Autos und Kabukicho

Neue Screenshots zu Gangs of Dragon zeigen kompromisslose Action in Tokios Unterwelt. Nahkampf, Waffen und Autos im Fokus des Debüts von Nagoshi Studio.

Gang Of Dragon

Nagoshi Studio hat seine Steam-Seite zu Gang of Dragon aktualisiert und liefert frische Screenshots nach. Das Material zeigt ein kompromissloses Action-Adventure, das auf rohe Gewalt, urbane Dichte und physische Präsenz setzt.

Das neue Studio folgt damit der bisherigen DNA, weniger auf Hochglanz-Inszenierung zu setzen, sondern direkte Konfrontationen – genau das, was man von einem Spiel erwartet, eines, das Kabukicho nicht verklärt, sondern nutzt.

Shinjuku als Bühne, keine Kulisse

Der Schauplatz ist Shinjuku, genauer gesagt Kabukicho. Das ist kein zufälliger Name auf der Karte, sondern ein aktiver Teil des Spiels. Enge Straßen, Neonlichter, Hinterhöfe – die Screenshots vermitteln, dass hier nicht nur Kulissen abgearbeitet werden.

Spieler übernehmen die Rolle von Shin Ji-seong, einem hochrangigen Mitglied einer koreanischen Verbrecherorganisation. Verkörpert wird er von Ma Dong-seok (Don Lee), dessen körperliche Präsenz sichtbar das Gameplay prägt.

Das Kampfsystem von Gang of Dragon ist klar auf Wirkung ausgelegt. Third-Person-Perspektive, harte Nahkämpfe, Messer, Schusswaffen und Fahrzeuge als improvisierte Waffen. Die neuen Bilder zeigen keine komplexen Komboketten oder akrobatische Spielereien. Stattdessen fliegen die Fäuste und Gegner gegen Autos. Ob das System spielerisch genug Tiefe bietet, lässt sich bisher nicht sagen, aber die Richtung stimmt schon einmal.

Story zwischen Gewalt und Beziehungen

Laut offizieller Beschreibung geht es nicht nur um Machtkämpfe, sondern um persönliche Verbindungen, Loyalität und Sinnfragen mitten im Unterwelt-Alltag. Gewalt ist hier kein Selbstzweck, sondern Teil einer menschlichen Geschichte. Wie stark das am Ende trägt, bleibt offen. Bisher gibt es keine Details zu Entscheidungsfreiheit oder erzählerischer Verzweigung, hier ist Zurückhaltung angebracht.

Gang of Dragon vermittelt mit den neuen Screenshots einen klaren Eindruck: physisch, dreckig, selbstbewusst, genau das, was die Spieler von diesem spirituellen Yakuza-Nachfolger erwarten. Gleichzeitig fehlen handfeste Infos zu Spieltiefe, Missionsstruktur und Umfang. Das Gezeigte überzeugt visuell und tonal, jetzt muss das Gameplay liefern.

