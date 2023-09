Gangs of Sherwood – Die vier Helden stellen sich vor

NACON und Appeal Studios stellen heute neue Details zu den vier Helden in Gangs of Sherwood vor, das später in diesem Jahr erscheint. Game Director Andrea Di Stefano betont dabei die Einzigartigkeit jedes Einzelnen, die im Zusammenspiel umso stärker sind.

Jede Figur in Gangs of Sherwood verfügt über eine Reihe von Spezialfähigkeiten, welche mit verschiedenen Fragmenten, die im Laufe des Abenteuers gefunden werden, angepasst werden können. Diese Fragmente verändern die Angriffe der Charaktere, um sie dem bevorzugten Kampfstil der Spieler anzupassen.

Wenn die Helden mit Gegnern konfrontiert werden, können sie ihre einzigartigen Fähigkeiten, die sogenannten Rebellenfähigkeiten, einsetzen oder diese mit dem speziellen Rebelleninstinkt-Modus vorübergehend verbessern.

Robin, Anführer des Widerstands : Robin von Locksley ist der Anführer des Widerstands und ein Bogenschütze, der nie sein Ziel verfehlt. Er verfügt über eine breite Palette an Fähigkeiten und Kombos, die selbst die stärksten Gegner zu Fall bringen können, sobald er sein maximales Potenzial erreicht hat. Seine Stärke liegt im Fernkampf. Mit seinen Spezialschüssen kann Robin mehrere Gegner gleichzeitig treffen, Schilde durchbohren und Gegner in die Luft schleudern, um seinen Verbündeten Kombinationsmöglichkeiten zu eröffnen.

Marian, die Tochter des Sheriffs von Nottingham: Marian ist die berüchtigte Tochter des Sheriffs von Nottingham, dessen Eleganz viele tödliche Fähigkeiten verbirgt. Sie ist eine Meuchelmörderin, die mit ihrem einziehbaren Kettenschwert sowohl Fern- als auch Nahkämpfe bestreiten kann. Mit ihrem Schwert kann sie große Gruppen von Gegnern ausschalten, während ihre Dolche auf weiter entfernte Gegner gezielt werden können. Marian ist äußerst vielseitig und kann überall in der Kampfarena effektiv Schaden anrichten.

Bruder Tuck, der Heilermönch: Bruder Tuck ist ein Heilermönch und spielt eine Schlüsselrolle im Widerstand. Er ist nie ohne seinen Streitkolben und sein Fass Met unterwegs. Tuck ist ein Nahkampfspezialist und ein hervorragender Defensivtank für das Team. Mit seinem Streitkolben kann er in einem Gebiet großen Schaden anrichten. Mit seinem riesigen Schild kann er außerdem seine Verbündeten vor den schwierigsten Feinden schützen.

Little John, der wilde Kämpfer: Als ehemaliger Anführer in der Armee des Sheriffs ist Little John das erfahrenste Mitglied der Bande. Sein Mut und seine Kraft sind unübertroffen. Er ist ein wilder Kämpfer, der schnelle, verheerende Schläge austeilen kann. Seine Stahlfaust richtet im Nahkampf massiven Schaden an und staut Hitze auf, die er dann mit einem mächtigen Überhitzungsangriff freisetzen kann. Er fügt seinen Gegnern schweren Schaden zu, indem er sie packt oder starke Laserstrahlen aussendet, die das Schlachtfeld durchqueren.

Gangs of Sherwood erscheint am 19. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC.