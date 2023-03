Gangs of Sherwood, RoboCop & Ad Infinitum – die Highlights von Nacon

Beim heutigen Nacon Connect 2023 gab es eine kurze Übersicht über die laufenden Projekte des Publishers, die im Laufe des Jahres und danach erscheinen.

Der Publisher deckt inzwischen fast jedes Genre ab und hat dementsprechend viel zu bieten. Neue Eindrücke hat man vor allem als Gameplay präsentiert, um so einen ehrlichen Blick auf die Spiele zu gewähren.

Das Highlight war natürlich The Lord of the Rings: Gollum, das eine unerzählte Story um den Protagonisten des Spiels erzählt, ein außergewöhnliches Abenteuer auf der Suche nach seinem Schatz. Diese originelle Geschichte führt die Spieler an verschiedene Orte in ganz Mittelerde, wo sie bekannte Charaktere aus den Büchern von J.R.R. Tolkien treffen.

Release 2023

Clash: Artifacts of Chaos

Hier erkundet man die wilden, ungezähmten Länder des Zenozoik. Als Pseudo den Jungen kreuzt, entfacht das eine Reise, bei der man gegen Gemini, die Herrin der Artefakte, antreten und ein Abenteuer erleben wird, das einen durch die gesamte Weite dieser seltsamen Welt führt.

Jetzt erhältlich!

Ravenswatch

Ravenswatch ist ein Top-Down-Roguelite-Actionspiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit tiefgreifendem Gameplay und hohem Wiederspielwert kombiniert. Ravenswatch wird vom Studio hinter Curse of the Dead Gods entwickelt und fordert diejenigen auf, die es wagen, sich den Horden von Nightmares zu stellen, die die Welt von Reverie korrumpieren.

Release 2024

Ad Infinitum

Die Grenzen zwischen Alptraum und Realität, zwischen Wahrheit und Lüge wurden zerstört, als die Hölle losbrach. In diesem Horrortitel spielt man einen deutschen Soldaten, der von den Schrecken des Ersten Weltkriegs heimgesucht wird. Schreckliche Kreaturen, Todesfallen und wahnsinnige Geheimnisse markieren euren Weg durch das Schlachtfeld. Überwinde sie, um eure Seele zu retten und den Schleier finstererer Wahrheiten zu zerreißen.

Release TBA

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 findet auf einem 60 km langen Rundkurs statt, auf dem die Fahrer mit ihren Motorrädern große Risiken eingehen, um den Titel des Champions der TT Isle of Man zu erlangen. Hierfür setzt man auf die offiziellen Inhalte der TT 2022, einschließlich Teams, Motorräder und Strecken. Dank der Leistungsfähigkeit der KT-Engine und der umfangreichen Erfahrung des Entwicklungsteams, die bereits in RiMS Racing zum Einsatz kam, verspricht RaceWard Studio eine realistische Rennspiel-Erfahrung.

Release Mai 2023

War Hospital

War Hospital wird vom polnischen Studio Brave Lamb entwickelt und ist ein Story-getriebenes Management- und Überlebensspiel, in dem man schwierige moralische Entscheidungen treffen muss. Im aktuellen Trailer wird daher die Geschichte eines verletzten Soldaten gezeigt.

Spieler übernehmen während des Großen Krieges die Leitung eines Feldlazaretts und müssen die eintreffenden Verletzten behandeln, während man das Personal und die Ressourcen des Krankenhauses verwaltet.

Release 31. August 2023

Gangs of Sherwood

Gangs of Sherwood ist ein spannender KoOp-Titel rund um Robin Hood. Darin bekämpft man die Armeen des Sheriffs von Nottingham und führt eine Rebellion an, allein oder im Koop mit bis zu 4 Spielern. Dazu kombiniert man seine Angriffe und befreit die Menschen in dieser futuristischen Dystopie, die von der Legende von Robin Hood inspiriert ist.

Release Herbst 2023

RoboCop: Rogue City

Am Ende wurde RoboCop: Rogue City gezeigt, das im September 2023 erscheint. Willkommen in Detroit! Die Kriminalität ist weit verbreitet, während die Stadt am Rande des Ruins liegt. Menschen kämpfen um Schrott, während andere ein extravagantes Luxusleben führen.

Die Kontrolle über das Detroit Police Department wird der Omni Consumer Products Corporation übertragen, um die Ordnung wiederherzustellen. Du bist diese Lösung, RoboCop, ein Cyborg, der die Aufgabe hat, die Stadt zu beschützen.

Release September 2023