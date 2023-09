Gangs of Sherwood – Story-Trailer

Gangs of Sherwood erscheint am 03. November 2023.

Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler:innen mit rasantem Gameplay in einer neu gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der sich die Kräfte des Steins der Weisen zunutze macht, haben eine ungeheure Macht erlangt und unterdrücken die Menschen in England mehr denn je.

Der Trailer enthüllt mehr aus der epischen Geschichte von Gangs of Sherwood. Alan-a-Dale, begleitet von seinem fesselnden Puppentheater, sucht seinesgleichen, wenn es um das Erzählen von Geschichten geht. Nähert euch also und verpasst es nicht, denn ihr wisst nie, wann die Streitkräfte von Nottingham versuchen werden, es zu einem vorzeitigen Ende zu bringen, schreibt der Publisher.

NACON und Appeal Studios zeigen heute einen neuen Story-Trailer zu Gangs of Sherwood, das in Kürze erscheint.

