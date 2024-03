GDC: Ubisoft stellt Neo-NPCs vor, die auf KI-Technologie basieren

Eines der großen Dinge in zukünftigen Spielen werden NPCs sein, die nicht mehr einem Automatismus folgen, sondern durch KI zum Leben erweckt werden. Wie das aussieht, hat Ubisoft auf der GDC gezeigt.

Im Rahmen einer Präsentation stellte der französische Entwickler vor, wie sich generative KI-Prototypen, sogenannte Neo-NPC, auf das Storytelling auswirken und eine natürliche und authentische Interaktion ermöglichen. Ziel damit ist es, dem Spieler einen Mehrwert zu bieten, gleichzeitig aber die menschliche Kreativität hinter den Kulissen zu bewahren.

„Bei der Arbeit an diesem Projekt haben wir immer unsere Spieler und Entwickler im Hinterkopf“, sagt Senior Vice President of Production Technology Guillemette Picard. „Mit Blick auf den Spieler wissen wir, dass Entwickler und ihre Kreativität unsere Projekte weiterhin vorantreiben müssen. Generative KI ist nur dann von Wert, wenn sie für sie einen Wert hat.“

KI soll kreative Prozesse nicht ersetzen

Wie sich aus einem Blog Post von Ubisoft herausdeutet, möchte diese sicherstellen, dass KI in Zukunft die kreativen Prozesse nicht vollständig ersetzt. Artists und Creator werden weiterhin benötigt, um das Ergebnis der KI weiter zu formen und Dialoge zu verbessern. Narrative Director Virginie Mosser bezeichnete diese Arbeit als „völlig neue Erfahrung“ und „lohnend“.

In einer Demo auf der GDC, wurden laut GamesIndustry verschiedene Beispiele gezeigt. Darin musste der Spieler eine Beziehung zu einem NPC namens Bloom aufbauen, der basierend auf dem Tonfall des Spielers unterschiedlich reagiert. Um mehr Hintergrundinformationen zu erfahren, konnte man dem NPC verschiedene Fragen stellen und anhand dieser wurden relevante Scripts ausgelöst, die sich wiederum auf weitere Verhaltensweisen ausgewirkt haben.

KI und Neo-NPC werden in Zukunft eine große Rolle in Spielen einnehmen

In einer zweiten Demo beobachtete der Neo-NPC eine Stealth-Mission mit einer Drohne und löste dementsprechend eine Reaktion auf die Situation aus. Dies sollte zeigen, dass sich der NPC seiner Umgebung und was darin passiert völlig bewusst war. In einem dritten Beispiel hat der NPC eine Missionsplanung vorgeschlagen, die vom Spieler infrage gestellt wurde. Dies sollte die KI dazu veranlassen, den eigenen Ansatz zu überdenken und Vorschläge des Spielers einzubeziehen.

Dies alles soll dazu beitragen, die Immersion beim Storytelling in zukünftigen Spielen zu verstärken, sowie aufzuzeigen, wozu NPCs in Zukunft in der Lage sein werden.

KI-NPCs sind ein langer Weg

Was derzeit noch etwas gruselig klingt, hat laut Ubisoft einen langen Weg vor sich. Das Endziel besteht laut Picard darin, ein flexibles Tool zu haben, das kleine und große Entwickler gleichermaßen nutzen können. Die Möglichkeiten werden aber unendlich sein.

Die aktuelle Präsentation auf der GDC dient als eine Art Kontrollpunkt, um Feedback zu sammeln, eine Bestandsaufnahme der Branche zu machen und bisherigen Erkenntnisse zu sammeln, was KI und Neo-NPC in der Zukunft bedeuten können. Es soll jedoch nicht die kreativen Prozesse ersetzen, da man glaubt, dass beides nebeneinander existieren kann.