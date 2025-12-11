Gear.Club Unlimited 3: Rennspaß kommt 2026 auf PS5 und Xbox

NACON und Eden Games haben Gear.Club Unlimited 3 auf PlayStation 5 und Xbox angekündigt. Der dritte Teil der beliebten Rennspielreihe verspricht neue Regionen, intensivere Fahrmomente und noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Der Release ist für 2026 geplant, das genaue Datum wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Neue Strecken und japanische Garage

Mit über 22 Millionen Spielern weltweit hat sich Gear.Club als feste Größe unter Rennspielen etabliert. Gear.Club Unlimited 3 erweitert das Universum um zwei neue Regionen: von den japanischen Bergstraßen bis zu den Küsten des Mittelmeers. Spieler können erstmals in Japan eine eigene Gear.Club-Filiale eröffnen, Fahrer rekrutieren, Teams aus Mechanikern und Ingenieuren zusammenstellen und tief in die japanische Autokultur eintauchen. Die Story pendelt zwischen Frankreich und Japan und hebt die gemeinsame Leidenschaft für Autos hervor.

Ein zentrales neues Feature ist der Highway Mode. Spieler erreichen hier Geschwindigkeiten von über 300 km/h auf speziell gestalteten Highways. Kontrolle und Präzision werden auf die Probe gestellt: enge Kurven, dichter Verkehr und lange Geraden sorgen für echte Herausforderungen und intensive Fahrmomente. Der Highway Mode bringt die Serie auf ein neues Level und belohnt Können und Timing.

Klassische Stärken, neue Extras

Gear.Club Unlimited 3 bleibt seinem Kern treu:

Prestige-Fahrzeuge: Lizenzierte Traumautos, von Klassikern bis zu modernen Ikonen.

Lizenzierte Traumautos, von Klassikern bis zu modernen Ikonen. Customization: Umfangreiche Optionen zur Individualisierung und Fahrzeugoptimierung.

Umfangreiche Optionen zur Individualisierung und Fahrzeugoptimierung. Multiplayer: Über 50 Strecken in Frankreich und Japan, lokal für 2 Spieler sowie Renn-, Sprint- und Duell-Modi.

Vorbesteller erhalten exklusive Modelle wie den Honda S2000 GCU3 Edition und den BMW Z4 GCU3 Edition. Die Deluxe Edition bietet u. a. drei Tage Vorabzugang, das Performance Cars Pack, den Career Starter Pack sowie Erweiterungen für Fahrzeuganpassungen.

Mit realistischem Fahrgefühl, neuen Strecken und abwechslungsreichen Modi bleibt Gear.Club Unlimited 3 ein Muss für Rennspielfans auf Konsolen. Ob die neuen Strecken und der Highway Mode den Erwartungen gerecht werden, wird sich 2026 zeigen.