Gears of War auf PS5: Das Ende der Xbox als Konsole ist damit eingeläutet

Es hätte ein Triumph für Xbox sein können. „Gears of War Reloaded„, ein gefeiertes Remake eines Klassikers, der einst das Gesicht der Xbox-Marke prägte. Doch statt eines kollektiven Jubelsturms aus der Fanbase hagelt es auf Reddit und anderen Foren bittere Enttäuschung – und die schlichte Frage: „Wozu braucht man 2025 überhaupt noch eine Xbox?“

Diese Frage ist keine hysterische Entgleisung enttäuschter Hardcore-Fans. Sie ist ein Symptom. Ein Echo aus der Xbox-Gemeinde, die langsam begreift, dass die Exklusivität – einst das Rückgrat jeder Konsolenmarke – in Redmond endgültig zu Grabe getragen wird. Das Ende der Xbox als Hardware ist damit eingeläutet – und Microsoft macht keinen Hehl daraus, dass das Hardwaregeschäft ohnehin nur lästig ist.

Gears auf PS5 – ein Kulturschock für Xbox

Dass „Gears of War Reloaded“ auf der PS5 erscheint, ist kein gewöhnlicher Port. Es ist ein symbolischer Akt. Gears war nicht nur irgendein Spiel, es war das Xbox-Spiel – brutal, laut, testosterongeladen. Eine Art Identitätssiegel, das 2006 zusammen mit der Xbox 360 einen neuen Standard setzte. Es ist das „God of War“ der Xbox. Wenn aber selbst diese IP nun auf Sonys Konsole läuft, was bleibt dann noch?

Die Antwort? Natürlich Halo. Und selbst da ist das Fundament wackeliger als der Warthog auf Eis. Man stelle sich das mal andersrum vor – Kratos in Redmond? Da würden sofort die Server brennen, und Phil Spencer persönlich würde die Klingen entschärfen.

Der Exodus beginnt – nicht nur von Spielen, sondern von Vertrauen

Microsofts neue Strategie, exklusive Spiele für PlayStation zu veröffentlichen, mag betriebswirtschaftlich logisch sein. Mehr Plattformen bedeuten mehr Umsatz. Und das ist in kürzester Zeit, wie die aktuellen PlayStation Store-Charts zeigen. Diese werden durchweg von Microsoft dominiert. Doch was in der Bilanz glänzt, sorgt in der Community für Stirnrunzeln. Die Xbox-Fanbase fühlt sich verkauft – nicht im Sinne von „gut verkauft“, sondern im Sinne von: ausverkauft.

Der Subtext der Fan-Kommentare ist eindeutig: Sie haben in die Marke investiert, nicht nur finanziell, sondern emotional. Die Xbox war ihr digitales Zuhause – jetzt sehen sie, wie die Möbel abtransportiert werden. Und während PlayStation-Spieler sich über „Forza Horizon 5“ und „Gears of War Reloaded“ freuen, bleiben die Xbox-Käufer nicht nur mit einem schalen Gefühl zurück – sondern auch mit steigenden Hardware-Preisen. Das ist einfach zu viel für den echten Hardcore-Fan.

Gears of War Reloaded könnte der letzte Sargnagel für Xbox als Hardware sein

Preis rauf, Wert runter?

Die jüngste Preiserhöhung der Xbox Series X in mehreren Märkten – mit dem Verweis auf „Marktbedingungen“ – wirkt im neuen Licht geradezu zynisch. Warum sollte man mehr zahlen für ein System, dessen exklusives Angebot rapide schrumpft? Die Xbox Series X wird so zur teuersten Abspielstation für Multiplattform-Spiele – in der Theorie mächtig, in der Praxis austauschbar.

Und dann ist da noch das Beispiel „Indiana Jones and the Great Circle“: Ein Titel, der zunächst offiziell Xbox-exklusiv war, aber laut Tests auf der PS5 besser und schöner läuft – trotz späterem Release. Die Ironie ist bitter: Nicht nur verlieren Xbox-Fans ihre Exklusivität, sie bekommen oft auch noch die schlechtere Version.

Was bleibt?

Natürlich: der Game Pass. Microsofts Abo-Dienst bleibt weiterhin ein attraktives Angebot – aber auch hier sinkt der Reiz, wenn dieselben Titel plötzlich (zeitversetzt oder gleichzeitig) auf anderen Plattformen erscheinen. Selbst dieses Alleinstellungsmerkmal wird langsam verwässert. Ein Freund sagte mir kürzlich: Das größte Problem der Xbox ist, dass es keine vorhersehbare Strategie gibt – außer, dass jetzt alles auf der PlayStation erscheint.

Und dann? Die Hoffnung auf die nächste Generation, vielleicht 2026 oder 2027. Doch was bringt eine neue Konsole, wenn Microsofts Strategie offenbar lautet: Plattform ist egal – Hauptsache, die Spieler zahlen irgendwo.

Xbox in der selbstgeschaffenen Identitätskrise

Die Xbox lebt – irgendwie. Doch die Frage, wofür sie eigentlich steht, ist berechtigter denn je. Als Hardcore-Maschine? Dafür fehlt es an Exklusiv-Titeln. Als günstige Einstiegskonsole? Dafür wird sie zu teuer. Als Abo-Plattform? Möglich – aber auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.

„Gears of War Reloaded“ auf PlayStation ist deshalb mehr als ein simpler Port. Es ist ein Warnsignal. Für Fans, für Analysten, für Microsoft selbst. Wenn Xbox weiterhin seine Marken aufgibt, wird es schwer, das Vertrauen zurückzugewinnen. Denn wer nur noch Miet-Inhalte anbietet, darf sich nicht wundern, wenn die Spieler irgendwann auch die Plattform kündigen.

Muss Xbox erst endgültig sterben, bevor Microsoft merkt, was sie da aufgeben? Und wozu überhaupt noch eine weitere Generation entwickeln?

Wie seht ihr diese Entwicklung?