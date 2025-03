Gears of War Collection: Ein PS5 Pro-Powerhouse auf der Sony-Konsole?

Bleibt abzuwarten, ob Microsoft den Fans wirklich ein Vorzeigespiel für die PS5 Pro liefern oder ob es am Ende nur ein nostalgischer Lückenfüller wird. Einen knackigen Shooter im Stil von Gears of War könnte die PS5 jedenfalls gut gebrauchen.

Allerdings gibt es einen Haken: Die angeblichen Hinweise aus dem PlayStation Store legen nahe, dass die Collection nur den Singleplayer enthalten wird. Multiplayer- und Koop-Fans müssen also vielleicht in die Röhre schauen. Gerade die Online-Gefechte haben Gears of War zur Kultmarke gemacht – also warum darauf verzichten? Vielleicht gibt es später ein Update oder Microsoft testet nur das Singleplayer-Angebot im Store.

What do you think?