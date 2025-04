Gears of War Collection für PS5: Erfüllt sich der aktive Nachlade-Traum auf dem Xbox Showcase?

Seit Jahren träumen PlayStation-Fans davon, in den ikonischen Kampfanzug von Marcus Fenix zu schlüpfen und das legendäre aktive Nachladen mit dem DualSense-Controller zu spüren. Jetzt könnte dieser Wunsch endlich Realität werden – passenderweise auf einem Xbox-Event.

Der bekannte Leaker extas1s heizt die Gerüchteküche an: Beim kommenden Xbox Games Showcase soll ein Bundle mit der originalen Gears of War-Trilogie angekündigt werden – und zwar für mehrere Plattformen, darunter auch die PS5. Was vor wenigen Jahren noch als Undenkbarkeit galt, wird langsam zur neuen Normalität in der Microsoft-Welt.

Gears of War auf der PS5?

Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass Gears of War vor dem Launch des Prequels E-Day auch auf Sonys Konsole erscheinen wird – einschließlich des PS5 Pro-Potenzial der überarbeiteten Collection. Das Ziel scheint klar: Neue Fans gewinnen und alte Spieler zurückholen, bevor der große Reboot startet.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer höchstpersönlich hat angekündigt, künftig die Logos aller Plattformen bei Ankündigungen einzublenden. Eine subtile, aber unmissverständliche Botschaft: Die Xbox ist keine Festung mehr. Alles, was nicht bei drei in Game Pass ist, kommt früher oder später auch auf PlayStation – inklusive nostalgischer Third-Person-Ballereien mit Kettensägen.

Warum Xbox-Shows plötzlich auch für PlayStation-Fans spannend sind

Was sich bei Microsoft in den letzten Jahren verändert hat, ist nicht weniger als ein Strategiewechsel: weg von der Exklusivität, hin zu einer möglichst großen Reichweite. Für PS5-Spieler bedeutet das: Mehr Auswahl, mehr Klassiker, mehr DualSense-Beben – und weniger Frust über verpasste Exklusivtitel. Schon jetzt ist Microsoft einer der größten Publisher auf der PS5 und dominiert mit Titeln wie Forza Horizon 5 oder Indiana Jones and the Great Circle die PlayStation Store Charts. Hier zeigt sich, dass die anfangs etwas belächelte Strategie von Microsoft aufgeht und mit jedem neuen Release an Größe gewinnt.

Falls die Gears of War Collection tatsächlich für die PS5 angekündigt wird, wäre das nicht nur ein kleiner Triumph für Sony-Fans, sondern auch ein weiteres Signal: Der Konsolenkrieg ist offiziell Geschichte. Jetzt wird überall geballert.