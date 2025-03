Gears of War Collection: Neues Gerücht heizt Spekulationen an

Die Gerüchteküche rund um die Gears of War Collection brodelt schon seit einer ganzen Weile, doch nun scheint sich die lang ersehnte Ankündigung tatsächlich abzuzeichnen. Laut einem neuen Leak könnte Microsoft die Collection bereits im Juni während des Xbox Games Showcase enthüllen – und das Beste daran? Sie soll noch 2025 erscheinen.

Gears of War Collection für PS5?

Der bekannte Leaker extas1s hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er behauptet, dass die Collection nicht nur für Xbox, sondern auch für PlayStation 5 erscheint. Diese Behauptung deckt sich mit früheren Spekulationen, wonach Microsoft seine Marken für ein breiteres Publikum zugänglich machen will. Sollte das zutreffen, wäre das ein gewaltiger Schritt für das Franchise, das bislang als Xbox-exklusiv galt.

Über den konkreten Inhalt der Gears of War Collection gibt es noch kaum gesicherte Informationen. Extas1s konnte nicht bestätigen, ob die enthaltenen Spiele lediglich in ihrer ursprünglichen Form spielbar sein werden, ob sie ein Remaster erhalten oder gar ein vollständiges Remake spendiert bekommen. Fans hoffen auf eine technisch aufpolierte Neuauflage der ersten drei Serienteile, ähnlich wie es bereits die Master Chief Collection für Halo vormachte.

Gears of War: E-Day wohl erst 2026

Während sich Xbox-Fans über die mögliche Collection freuen dürfen, gibt es schlechtere Nachrichten für den kommenden Ableger Gears of War: E-Day. Ursprünglich war eine Veröffentlichung für Ende 2025 im Gespräch, doch laut dem Leaker erscheint das Spiel nun frühestens 2026 – vermutlich irgendwann auch für PS5.

Das Prequel, das die Anfänge des Krieges gegen die Locust beleuchten soll, befindet sich bereits seit 2020 in Entwicklung. Offenbar verzögert sich der Release, weil sich das Spiel noch in einem Stadium befindet, in dem eine Veröffentlichung im kommenden Jahr unrealistisch erscheint. Immerhin wurde kürzlich bekannt, dass People Can Fly (Gears of War: Judgment, Outriders) als Co-Entwickler an Bord ist – was für ein actionreiches Erlebnis spricht.

Bis Gears of War: E-Day erscheint, könnte es also noch dauern, aber immerhin sorgt die Gears of War Collection für einen Lichtblick. Sollte sich der Leak bewahrheiten, können Fans bereits in wenigen Monaten mit der offiziellen Ankündigung rechnen – und möglicherweise noch vor Jahresende wieder mit Marcus Fenix und Co. in den Kampf ziehen. Bleibt zu hoffen, dass sich dieses Gerücht als wahr herausstellt!