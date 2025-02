Gears of War Collection soll ebenfalls am Day-One für PS5 erscheinen – Gerücht

Microsofts Strategie scheint sich zunehmend zu verändern. Nachdem bereits Hi-Fi Rush und Sea of Thieves für PlayStation angekündigt wurden, wird spekuliert, dass weitere große Marken folgen könnten. Dass nun sogar Gears of War – einst eines der stärksten Aushängeschilder der Xbox – auf der PS5 landen soll, wäre ein beispielloser Schritt.

In einem Beitrag, der von einem ResetEra-Nutzer übersetzt wurde, äußert sich eXtas1s wie folgt: „Ich kann über die Gears Collection sprechen, weil es mich viel gekostet hat, ihre Existenz zu bestätigen. Aber sie existiert, und ich kann bestätigen, dass die Gears Collection zum Zeitpunkt ihrer Ankündigung plattformübergreifend sein wird. Das einzige, was ich nicht bestätigen konnte, ist eine Switch-Version.“

Laut dem bekannten Leaker eXtas1s befindet sich eine Gears of War Collection in Entwicklung, die sowohl für die PS5 als auch für die Xbox Series X|S erscheinen soll. Besonders brisant: Angeblich wird die Collection bereits zum Release Crossplay zwischen Xbox, PlayStation und PC unterstützen.

