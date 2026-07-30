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Gears of War: E-Day – Multiplayer mit 12-Spieler-Horde, Waffen-Mods und ohne Battle Pass

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Gears of War: E-Day enthüllt den Multiplayer mit Horde Siege für 12 Spieler, Waffen-Mods, 4v4-PvP und verzichtet komplett auf einen Battle Pass. Beta ab 6. August.

Gears Of War E Day

Die Open Beta zu „Gears of War: E-Day“ startet am 6. August auf Xbox, PC sowie Steam und führt mit „Horde Siege“ einen neu entwickelten PvE-Modus für 12 Spieler ein. The Coalition bricht im Mehrspielermodus mit einigen Traditionen der Serie, setzt im Kern aber auf spielerischen Tiefgang statt auf Monetarisierungs-Tricks.

Contents

Horde Siege: Drei Squads auf riesigen Arealen

Der klassische Horde-Modus bekommt einen direkten Ableger. In „Horde Siege“ agieren drei Vierer-Teams parallel auf den bislang größten Karten der Franchise-Geschichte. Die Einheiten absolvieren eigene Haupt- und Nebenziele, darunter das Beschützen von R.I.G.-Aufklärungsgeräten oder das Entschärfen von Sprengsätzen.

Klassensysteme bestimmen das Vorgehen:

  • Assault: Kontrolliert das Schlachtfeld auf mittlere Distanz und stoppt Gegnerwellen via Sonik-Disruptor.
  • Marksman: Setzt auf Reichweite und markiert Ziele per Impuls-Drohne für das gesamte Team.
  • Breacher: Aggressiver Nahkämpfer, der Frontlinien durchbricht und Schäden per Adrenalin-Injektor abfedert.
  • Medic: Behebt Ausfälle mit dem Stim-Verdampfer über Distanz – auch squadübergreifend.

Erfolgreiche Missionen werfen In-Session-Perks und Energieressourcen ab. Letztere werden an Versorgungsdepots gegen Geschütze, Minen oder Ausrüstungswechsel getauscht. Kreuzen sich die Wege der drei Teams, entstehen dynamische Synergien: gemeinsame Feuerzonen, Hilfseinsätze bei schwerem Beschuss oder koordinierte Angriffe auf auftauchende Boss-Invasionen.

Waffen-Modifikationen feiern Premiere

Erstmals in der Hauptreihe integrieren die Entwickler ein echtes Waffen-Modding. Gesammelte Waffenteile fließen nach den Matches in das Arsenal.

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Das System reicht von minimalen Anpassungen bei der Streuung bis hin zu spielentscheidenden Funktionsänderungen. Perfekte Nachladevorgänge erhalten neue Schock- oder Bonuseffekte. Wer will, montiert ein Bajonett direkt auf die Gnasher-Schrotflinte.

Für Traditionalisten bleibt der klassische Horde-Modus erhalten: Eine Position halten und zehn Wellen gegen anbrandende Locust-Horde überleben.

PvP ohne Experimente: keine Mods, reine Mechanik

Im scharf abgegrenzten 4v4-Versus-Modus fliegen die Waffen-Mods komplett raus. Hier gilt das eSport-Prinzip: identische Start-Loadouts, symmetrische Map-Layouts und der Kampf um gedroppte Power-Weapon-Spawns.

Sechs Maps stehen zum Start bereit: Park, Battleship, Outpost, Precinct, Market und Skyward. Das Gameplay nutzt die neuen Fortbewegungs-Mechaniken von „Gears of War: E-Day“, bleibt aber dem Deckungssystem treu.

ModusTypMechanik
Team DeathmatchKlassischTeam-Eliminierung mit Begrenzung der Leben
ConquestÜberarbeitetAktualisierte Variante von King of the Hill
DemolitionNeuNeutrale Bombe erobern und an gegnerischen Sites platzieren
CrucibleNeuPower-Core halten; schrumpfende und wandernde Punktezone

Null Battle Pass, alter Schule sei Dank

Eindeutige Absage an moderne Live-Service-Seuchen: „Gears of War: E-Day“ verzichtet komplett auf einen Battle Pass oder Pay-to-Win-Mechaniken.

Fast sämtliche kosmetischen Freischaltungen werden über Gameplay erzielt – verknüpft mit Medaillen, Herausforderungen und der Ingame-Währung für die Kaserne. Echtgeld-Gegenstände bleiben strikt auf die Premium Edition sowie Partner-Aktionen begrenzt, wie etwa ein Waffen-Skin-Set in Kooperation mit Metallica.

The Coalition macht technisch und strukturell vieles richtig. Die Trennung von moddbarem PvE und absolut schikanenfreiem, fairem 4v4-PvP zeigt ein klares Verständnis für die Zielgruppe. Dass das Freischaltsystem auf Leistung statt auf Geldbeutel setzt, ist in der heutigen Publishen-Landschaft eine Ansage. Am 6. August muss die Netcode-Infrastruktur zeigen, ob sie 12-Spieler-Horden und Boss-Invasionen ohne Lags stemmen kann.

Gta Pre Order Release
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