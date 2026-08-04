Gears of War: E-Day: Open Beta-FAQ, Modi und Belohnungen im Detail

Die Open Beta von „Gears of War: E-Day“ startet am 6. August 2026 im Early Access für Vorbesteller sowie Game-Pass-Abonnenten und öffnet vom 13. bis 17. August für alle Spieler auf Xbox Series X|S und PC.

Neben dem überarbeiteten PvE-Modus Horde Siege testen Teilnehmende am zweiten Wochenende den 4v4-Versus-Modus unter realen Netzbedingungen.

Zwei Testphasen: Vorbesteller-Exklusivität und offener Servertest

The Coalition verteilt den Belastungstest für „Gears of War: E-Day“ auf zwei aufeinanderfolgende Wochenenden, um Serverarchitektur und Netzcode vor dem offiziellen Launch am 6. Oktober 2026 zu prüfen. Die erste Phase beginnt am 6. August um 21:00 Uhr MESZ (12:00 PM PT) und endet am 10. August um 19:00 Uhr MESZ (10:00 AM PT). Zugang erhalten Käufer der Vorbesteller-Versionen auf Xbox Series X|S und Steam sowie Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Der eigentliche Stresstest folgt am zweiten Wochenende. Vom 13. August (21:00 Uhr MESZ) bis zum 17. August (19:00 Uhr MESZ) steht die Beta sämtlichen Spielern auf den unterstützten Plattformen ohne Kaufzwang offen. PlayStation-Nutzer bleiben außen vor. Microsoft beschränkt den Test und den Release vorerst auf das eigene Ökosystem und den PC.

Horde Siege und 4v4-Versus im Netzvergleich

Das erste Beta-Wochenende konzentriert sich isoliert auf den PvE-Bereich mit der Modi-Variante Horde Siege. Hier kämpfen Vierer-Squads gegen anstürmende Locust-Wellen, um die überarbeiteten Deckungs- und Bewegungsmechaniken der Unreal Engine 5 im Koop zu erproben. Erst am zweiten Wochenende schaltet der Entwickler das 4v4-Versus-Matchmaking frei.

Das Anbieten der Modi in zwei Stufen ist kalkuliert. Die Entwickler isolieren erst die PvE-Last auf den Servern, bevor kompetitive Tickrates im PvP unter Maximallast gemessen werden. Die Beta umfasst dabei nur einen Bruchteil der finalen Launch-Inhalte.

Freischaltbare Gegenstände und Challenge-Bedingungen

Spieler schalten durch das Erfüllen konkreter In-Game-Aufgaben kosmetische Objekte frei, die in die spätere Vollversion übertragen werden. Das Erreichen von Spieler-Level 20 schaltet den Charakter-Skin „Epic Blast Damage Mags“ frei. Wer den Modus Horde Siege achtmal erfolgreich auf dem Schwierigkeitsgrad „Infantry“ oder höher abschließt, erhält das Waffenskin-Set „Crush the Bug“.

Drei weitere Extras hängen an festen Gameplay-Aktionen: 25 Kopfschüsse schalten das „Crush the Bug“-Banner frei, 10 Wiederbelebungen das passende Emblem. Für fünf Sägeketten-Hinrichtungen mit der Prototyp-Lancer gibt es das „Crush the Bug“-Icon. Das bloße Starten der Multiplayer-Beta belohnt Teilnehmende mit der Open-Beta-Medaille und dem Titel „First in the Fight“.

Der gestaffelte Test ist technisch notwendig. „Gears of War: E-Day“ wechselt auf die Unreal Engine 5 und überarbeitet das Movement. Ob die Netcode-Anpassungen den Ansprüchen gewachsen sind, zeigt sich erst am zweiten Wochenende unter voller Serverlast. Wer den Titel zum Release am 6. Oktober eingeplant hat, sollte den kostenlosen Test ab dem 13. August nutzen, um die Performance auf der eigenen Hardware zu überprüfen.