Gears of War: E-Day Release laut Leak noch vor GTA 6 geplant

„Gears of War: E-Day“ soll Gerüchten zufolge im September 2026 für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Damit würde Microsoft den Shooter-Prequel-Titel direkt vor das jährliche Call of Duty-Release und „GTA 6“ setzen, um das Herbstgeschäft zu eröffnen.

Die Information stammt vom Insider @TheGhostOfHope, der in der Vergangenheit primär durch akkurate Informationen im Call of Duty-Umfeld aufgefallen ist und dafür bereits von Activision abgemahnt wurde. Laut dem Leaker beansprucht Xbox den September-Slot für das Prequel der Locust-Invasion, um eine interne Überschneidung mit dem für Oktober/November erwarteten Call of Duty zu vermeiden.

Strategische Platzierung im Xbox-Lineup

Die Wahl des Septembers ist für das Franchise kein Neuland. Bereits „Gears 5“ wurde im September 2019 veröffentlicht. Für Microsoft ist diese Taktik aus rein logistischer Sicht sinnvoll:

Vermeidung von Kannibalisierung: Xbox besitzt nun sowohl Gears of War als auch Call of Duty. Zwei Schwergewichte im selben Monat zu veröffentlichen, würde die Spielerzahlen und Verkäufe unnötig splitten.

Xbox besitzt nun sowohl Gears of War als auch Call of Duty. Zwei Schwergewichte im selben Monat zu veröffentlichen, würde die Spielerzahlen und Verkäufe unnötig splitten. Voller Herbstkalender: Neben Gears of War stehen für das zweite Halbjahr 2026 auch das Fable-Reboot von Playground Games sowie das obligatorische Call of Duty an. Ein Release im September gibt dem Titel genug Luft, bevor die Marketing-Maschinerie für die anderen Blockbuster voll anläuft.

Technisch markiert „Gears of War: E-Day“ einen interessanten Wendepunkt für das Studio The Coalition. Anstatt die Geschichte nach „Gears 5“ fortzusetzen, nutzt man die Unreal Engine 5, um die Anfänge des Krieges auf Sera darzustellen.

They’re not doing September cause Xbox has Gears and other stuff then — Hope (@TheGhostOfHope) April 23, 2026

Wer auf handfeste Fakten wartet, muss sich bis zum 7. Juni 2026 gedulden. Xbox hat für diesen Tag einen dedizierten Direct-Stream angekündigt. Dort wird neben ausführlichem Gameplay auch die offizielle Bestätigung des Termins erwartet. Bestätigt sich der September-Leak, müssen Fans noch rund 17 Monate warten, erhalten dafür aber einen Titel, der die technischen Kapazitäten der Series X voll ausreizen soll.

Der September-Termin ist für Microsoft die sicherste Bank. Er positioniert Gears of War: E-Day als den großen „System-Seller“ für den Schulanfang und lässt das Weihnachtsgeschäft für Marken mit breiterer Zielgruppe wie Fable offen. Technisch erwarte ich durch den Fokus auf die Unreal Engine 5 und das Fallenlassen der Xbox-One-Altlasten einen massiven Sprung in der Partikeldichte und Beleuchtung – essenziell für die düstere Atmosphäre des E-Day.