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Gears of War: E-Day Release laut Leak noch vor GTA 6 geplant

Gears of War: E-Day erscheint laut Leak im September 2026 für Xbox & PC. Erfahren Sie alles zum Release-Termin, der Xbox Direct im Juni und der Strategie.

Gears Of War E Day
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Mark Tomson
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„Gears of War: E-Day“ soll Gerüchten zufolge im September 2026 für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Damit würde Microsoft den Shooter-Prequel-Titel direkt vor das jährliche Call of Duty-Release und „GTA 6“ setzen, um das Herbstgeschäft zu eröffnen.

Die Information stammt vom Insider @TheGhostOfHope, der in der Vergangenheit primär durch akkurate Informationen im Call of Duty-Umfeld aufgefallen ist und dafür bereits von Activision abgemahnt wurde. Laut dem Leaker beansprucht Xbox den September-Slot für das Prequel der Locust-Invasion, um eine interne Überschneidung mit dem für Oktober/November erwarteten Call of Duty zu vermeiden.

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Strategische Platzierung im Xbox-Lineup

Die Wahl des Septembers ist für das Franchise kein Neuland. Bereits „Gears 5“ wurde im September 2019 veröffentlicht. Für Microsoft ist diese Taktik aus rein logistischer Sicht sinnvoll:

  • Vermeidung von Kannibalisierung: Xbox besitzt nun sowohl Gears of War als auch Call of Duty. Zwei Schwergewichte im selben Monat zu veröffentlichen, würde die Spielerzahlen und Verkäufe unnötig splitten.
  • Voller Herbstkalender: Neben Gears of War stehen für das zweite Halbjahr 2026 auch das Fable-Reboot von Playground Games sowie das obligatorische Call of Duty an. Ein Release im September gibt dem Titel genug Luft, bevor die Marketing-Maschinerie für die anderen Blockbuster voll anläuft.

Technisch markiert „Gears of War: E-Day“ einen interessanten Wendepunkt für das Studio The Coalition. Anstatt die Geschichte nach „Gears 5“ fortzusetzen, nutzt man die Unreal Engine 5, um die Anfänge des Krieges auf Sera darzustellen.

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Wer auf handfeste Fakten wartet, muss sich bis zum 7. Juni 2026 gedulden. Xbox hat für diesen Tag einen dedizierten Direct-Stream angekündigt. Dort wird neben ausführlichem Gameplay auch die offizielle Bestätigung des Termins erwartet. Bestätigt sich der September-Leak, müssen Fans noch rund 17 Monate warten, erhalten dafür aber einen Titel, der die technischen Kapazitäten der Series X voll ausreizen soll.

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Der September-Termin ist für Microsoft die sicherste Bank. Er positioniert Gears of War: E-Day als den großen „System-Seller“ für den Schulanfang und lässt das Weihnachtsgeschäft für Marken mit breiterer Zielgruppe wie Fable offen. Technisch erwarte ich durch den Fokus auf die Unreal Engine 5 und das Fallenlassen der Xbox-One-Altlasten einen massiven Sprung in der Partikeldichte und Beleuchtung – essenziell für die düstere Atmosphäre des E-Day.

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