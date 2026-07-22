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Gears of War: E-Day – Termine stehen, Vorhang fällt für den Mehrspieler-Modus

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The Coalition enthüllt am 30. Juli den Multiplayer von Gears of War: E-Day. Open Beta folgt im August, Release am 6. Oktober für Xbox & PC.

Gears Of War E Day

The Coalition gewährt am 30. Juli 2026 ab 15:00 Uhr deutscher Zeit erste tiefere Einblicke in den Multiplayer-Part von „Gears of War: E-Day“. Microsoft bereitet damit den Weg für die im August anstehende Open Beta vor.

Der Fokus der Präsentation liegt auf dem klassischen 4v4-Versus-Format sowie den neuen symmetrischen Karten. Spielerisch setzen die Entwickler auf dynamischere Bewegungsabläufe. Das Rutschen dient primär der Mobilität, während Sprünge neue Flankiermöglichkeiten eröffnen. Ergänzt wird das Paket durch Horde Siege, einen auf 12 Spieler ausgelegten Koop-Modus, der sich über die gesamte Stadt Kalona erstreckt.

Der Markt hat diese Art der Ankündigung bereits dutzende Male gesehen. Ein kontrollierter Informationsfluss gehört zum Standard-Repertoire der Branche. Überraschungen bleiben aus.

Das Veröffentlichungsschema folgt bekannten Pfaden. „Gears of War: E-Day“ erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X/S und PC. Neben der über 14-stündigen Kampagne wird eine fortlaufende Season-Struktur versprochen, bei der kosmetische Inhalte über Spielherausforderungen freigeschaltet werden können.

Dass der Titel vorerst exklusiv im Xbox-Ökosystem bleibt, ist reine Taktik. Eine spätere Veröffentlichung auf der PlayStation 5 gilt angesichts der aktuellen Multiplattform-Ausrichtung der Publisher als logischer Schritt, auch wenn zuletzt öffentlich dementiert. Aber wir alle kennen Microsoft inzwischen gut genug.

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Für Spieler bringt dieser Termin die notwendige Klarheit über die genauen Abläufe der Open Beta im August. Wer solide Deckungs-Action im Versus- oder Horde-Modus erwartet, bekommt am 30. Juli lieferbare Fakten serviert. PR-Gerede inklusive.

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