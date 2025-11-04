Gears of War: E-Day – The Coalition bringt den Horror zurück

Gears of War: E-Day soll 2026 erscheinen, und diesmal geht’s wieder dahin, wo alles begann: in die Dunkelheit. Statt bombastischer Kriegsaction und Co-op-One-Linern will The Coalition den Schrecken des Locust-Ausbruchs spürbar machen. Das Spiel spielt kurz nach dem „Emergence Day“ und verspricht eine beklemmendere Atmosphäre als die letzten Teile.

Dass dieser Kurswechsel nicht nur Marketing-Gerede ist, zeigt ein Vergleich, den einstiger Serien-Art-Director Jerry O’Flaherty jetzt wieder aufgriff: Wenn Gears 1 das Alien der Reihe war, dann waren die Nachfolger Aliens. Mehr Action, weniger Spannung. Gears of War: E-Day will laut The Coalition genau dieses Gefühl der Isolation und Angst zurückholen, mit modernen Mitteln, aber der DNA des Originals.

Horror statt Heldenpose

Während das erste Gears of War damals auch als technische Machtdemonstration für die Unreal Engine 3 galt, war das visuelle Konzept bewusst reduziert: dunkle Paletten, enge Räume, wenig Licht. Das erzeugte keine Postkarten-Schönheit, sondern Bedrückung, und genau das war der Punkt.

Für Gears of War: E-Day nutzt The Coalition nun die Unreal Engine 5, die laut Entwicklern helfen soll, das Grauen greifbarer zu machen. Lichteffekte, Sounddesign und zerstörbare Umgebungen sollen nicht nur hübsch aussehen, sondern das Gefühl verstärken, dass man nie wirklich sicher ist.

Fakten gibt es bisher wenige: Gears of War: E-Day soll sich über mehrere Tage erstrecken und den Beginn des Krieges gegen die Locust erzählen. Also keine Fortsetzung, sondern ein Prequel mit neuen Perspektiven, und hoffentlich einem Mut zur Langsamkeit, den viele Blockbuster-Spiele verloren haben.

Wenn The Coalition das Versprechen hält, die Wurzeln des Horrors mit moderner Technik zu verbinden, könnte E-Day endlich wieder das Gears werden, das man nicht nur spielt, sondern fühlt.

Ein „Back to the roots“-Versprechen klingt in der Games-Branche meist nach PR-Routine. Hier aber ist das Fundament da: Die Stimmung, das Setting, die Technik, alles spricht dafür, dass Gears of War: E-Day wieder mehr Angstschweiß als Adrenalin bieten könnte. Und genau das wäre die Frischzellenkur, die die Serie braucht.