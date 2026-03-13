Lange war es still um das Prequel, das uns zurück an den schicksalhaften Tag des Locust-Ausbruchs führt, doch Xbox hat die Release-Pläne zu „Gears of War: E-Day“ für 2026 nun offiziell untermauert. Damit landet einer der meisterwarteten Shooter pünktlich zum 25. Jubiläum der Marke in unseren Laufwerken.

Nachdem die Funkstille seit der ersten Ankündigung 2024 bei vielen von uns für nervöse Blicke gesorgt hat, sorgt die Bestätigung auf der GDC für das nötige Aufatmen. „Gears of War E-Day“ ist kein klassisches Gears 6, sondern setzt 14 Jahre vor dem Erstling an.

Wir erleben die junge, ungeschliffene Version von Marcus Fenix und Dom Santiago in einer Zeit, in der die Menschheit völlig unvorbereitet vom Boden verschluckt wurde. Die Entscheidung, weg von den offeneren Welten eines Gears 5 und zurück zu den Wurzeln des Survival-Horrors zu gehen, ist genau das, was das Franchise jetzt braucht.

2026 wird das Jahr der Xbox-Schwergewichte

Xbox lässt die Muskeln spielen und platziert „Gears of War: E-Day“ in einem Release-Kalender, der sich gewaschen hat. Zusammen mit dem neuen Halo, Fable und Forza 6 bildet das Spiel das Rückgrat für das kommende Jahr.

Dass Microsoft diese Titel explizit für 2026 bestätigt, nimmt den Wind aus den Segeln derer, die mit massiven Verschiebungen gerechnet hatten. Spannend bleibt dabei die Multiplattform-Strategie: Da Gears mittlerweile auch für die PS5 im Gespräch ist, könnte dieser Launch einer der größten in der Geschichte der Shooter-Reihe werden.

Die Erleichterung in der Community ist förmlich greifbar. Gears 5 hat mechanisch abgeliefert, aber der Hunger nach der düsteren, bedrückenden Atmosphäre der Original-Trilogie war nie weg. Dass Xbox den Fokus auf den „Emergence Day“ legt, zeigt, dass sie verstanden haben, was Marcus und Dom für uns bedeuten. Wenn das Treffer-Feedback und die Wucht der Kettensägen-Duelle wieder so wuchtig ausfallen wie früher, steht uns ein echtes Highlight bevor.

Was sagt ihr: Reicht euch das Prequel-Setting aus, oder hättet ihr lieber erfahren, wie die Geschichte nach dem Cliffhanger von Teil 5 weitergeht?