Gears of War PS5: Reloaded Platinum Trophy deutet auf mehr PlayStation-Games hin

PlayStation-Spieler dürften 2025 einen Moment lang ungläubig den Controller gehalten haben. Gears of War: Reloaded, ein Franchise, das jahrzehntelang das Aushängeschild von Xbox war, ist offiziell auf der PS5 erhältlich. Ein Schritt, der vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, und doch ist er Realität. Doch nicht nur die bloße Portierung sorgt für Aufsehen. Ein Blick auf die Platinum Trophy verrät, dass dies möglicherweise nur der Anfang ist.

Gears of War: Reloaded ist kein simpler Port. Es handelt sich um ein vollständiges Remake des ersten Teils, bei dem Grafik, Sound und Gameplay modernisiert wurden, ohne die Identität des Originals zu verlieren. Für PlayStation-Spieler eröffnet sich damit erstmals die Chance, die legendäre Reihe von Anfang an zu erleben. Die Trophy-Liste folgt im Kern dem Original, doch die Platinum Trophy sticht besonders hervor.

„Nothin’ Left“ – Eine Nachricht an PS-Fans?

Die Platinum Trophy trägt den Namen „Nothin’ Left“ und wird freigeschaltet, wenn alle anderen Trophäen im Spiel gesammelt werden, inklusive dem Abschluss jeder Kampagnenmission auf dem Schwierigkeitsgrad Insane. Allein das macht sie zu einer echten Herausforderung. Spannend ist jedoch die Beschreibung: „Your adventure is over, for now…“ – die letzten Worte „for now“ wirken wie eine bewusst gesetzte Botschaft an PlayStation-Spieler. Xbox-Spieler erhalten keine vergleichbare Achievement-Belohnung. Es fühlt sich an, als wolle The Coalition den PS5-Fans signalisieren: Dies könnte erst der Anfang sein.

Gerüchte und Leaks im Vorfeld deuteten bereits an, dass Gears of War: Reloaded ursprünglich alle drei ersten Gears-Titel umfassen sollte. Insider berichten zudem, dass Gears of War: E-Day bereits den Weg auf die PS5 finden könnte. Wenn diese Hinweise stimmen, liegt es nahe, dass Sony-Spieler künftig noch weitere Gears-Erlebnisse erwarten dürfen. Für Fans, die lange nur von der Reihe gehört haben, wäre das ein echter Perspektivwechsel.

Gears of War: Reloaded auf PS5 ist mehr als ein einmaliges Experiment. Die Platinum Trophy signalisiert, dass die Entwickler die PlayStation-Community ernst nehmen, und womöglich planen, sie langfristig an das Franchise zu binden. Ob wir tatsächlich alle kommenden Gears-Spiele auf PS5 sehen werden, bleibt abzuwarten. Die Hinweise sind stark, doch bestätigt ist bislang nichts. Dennoch sollten PS5-Spieler die kommenden Monate im Auge behalten.