Gears of War: Reloaded – Alles zur Multiplayer-Beta auf PS5 und Xbox Series X|S

Die Beta für Gears of War: Reloaded geht an den Start – und zwar gleich doppelt: Wer schon vor dem offiziellen Launch am 26. August 2025 reinspielen will, kann das an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden tun. Egal ob auf Xbox, PS5, PC oder via Cloud – die Beta ist breit verfügbar, unkompliziert zugänglich und bietet einen soliden Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet.

Diese Plattformen sind dabei – ganz ohne Einschränkungen

Die Zeiten exklusiver Beta-Zugänge sind vorbei. Gears of War: Reloaded lässt sich auf folgenden Plattformen testen:

PlayStation 5

Windows PC (inkl. Steam und Xbox PC)

Xbox Series X|S

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce Now

Steam Deck und SteamOS

Einzige Voraussetzung: Du brauchst einen der drei Zugänge zur Beta – entweder durch eine digitale Vorbestellung, ein aktives Game Pass Ultimate / PC-Abo oder den Besitz der Gears of War: Ultimate Edition (digital, vor dem 5. Mai 2025 gekauft). Einzulösende Codes gibt es in diesem Fall nicht – Zugang ist automatisch.

Termine & Inhalte: Das steckt in den beiden Beta-Wochenenden

Weekend 1 : 13.–15. Juni 2025, jeweils ab 21:00 Uhr (MEZ) – Spielbar ist der klassische Team-Deathmatch-Modus auf drei Maps: Gridlock, Raven Down und Gold Rush.

: 13.–15. Juni 2025, jeweils ab 21:00 Uhr (MEZ) – Spielbar ist der klassische Team-Deathmatch-Modus auf drei Maps: Gridlock, Raven Down und Gold Rush. Weekend 2: 20.–22. Juni 2025, ebenfalls ab 21:00 Uhr (MEZ) – Alle Inhalte aus Weekend 1 + zwei zusätzliche Maps (Courtyard und War Machine) und King of the Hill auf Canals.

Der Fokus liegt klar auf technischem Feinschliff. Getestet werden unter anderem Serverstabilität, Crossplay-Funktionalität und Matchmaking. Balancing-Themen und bekannte Bugs aus früheren Spielen stehen aktuell nicht im Vordergrund – entsprechend bittet Entwickler The Coalition darum, Feedback gezielt über das offizielle Support-Portal einzureichen.

Crossplay, Freundeseinladungen & Skins: Das musst du wissen

Crossplay ist standardmäßig aktiviert – du kannst es aber jederzeit im Menü deaktivieren. Wer plattformübergreifend zusammenspielen will, muss seinen Microsoft-Account verlinken. Das geht direkt im Spiel oder über einen QR-Code im Hauptmenü (auf PS5 und Steam).

Für Vorbesteller und Game Pass-Mitglieder gibt’s außerdem zwei Charakter-Skins zum Launch als Bonus:

Adam Fenix – der Vater von Marcus und Hammer-of-Dawn-Erfinder

– der Vater von Marcus und Hammer-of-Dawn-Erfinder Anya Stroud – die ehemalige COG-Offizierin und Kämpferin

Beide Skins sind nicht Bestandteil der Beta, sondern werden am 26. August freigeschaltet.

Gears of War: Reloaded will keine halbgare Remaster-Kopie sein – das zeigen nicht nur die Plattformvielfalt, sondern auch der offene Zugang zur Beta. Wer mitmacht, hilft aktiv dabei, das Spiel zum Launch stabiler zu machen. Als weiteren Vorgeschmack liefert IGN schon jetzt ein neues Gameplay-Video.

