Gears of War: Reloaded – Beta naht offenbar und bringt den Kampf zurück ins Rampenlicht

Der Krieg gegen die Locust ist noch lange nicht vorbei – zumindest wenn man den jüngsten SteamDB-Eintrag betrachtet. Unter dem Codenamen eines Beta-Clients könnte Gears of War: Reloaded schneller auf die Multiplayer-Schlachtfelder losgelassen werden, als es offiziell angekündigt ist. Zwar fehlt bisher eine offizielle Bestätigung, doch der Zeitpunkt ist verdächtig gut gewählt: Der Xbox Games Showcase am 8. Juni könnte mehr sein als nur eine Bühne – er könnte zum Startsignal für die Beta werden.

Gerüchte über eine spielbare Vorabversion kursieren bereits seit Wochen in der Community. Der neue Eintrag heizt die Spekulationen weiter an. Entwickler The Coalition dürfte mit dem Test nicht nur die technischen Grundlagen wie Crossplay und Serverstabilität erproben wollen, sondern auch einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie sich die Neuauflage bei Fans und Neueinsteigern schlägt. Ob es sich dabei um eine offene oder limitierte Beta handelt, ist derzeit noch unklar. Ein Shadowdrop direkt nach der Showcase-Präsentation? Möglich. Und verdammt clever.

Ein Klassiker im neuen Gewand – und auf neuer Hardware

Mit Gears of War: Reloaded kehrt das Franchise zurück zu seinen Wurzeln – nur eben in hochpolierter Form. Bereits Anfang Mai offiziell vorgestellt, erscheint die Neuauflage des ersten Teils am 26. August 2025 für Xbox Series X|S, PC und – zum ersten Mal in der Seriengeschichte – auch für die PlayStation 5. Neben dem Bonus-Kampagnenakt aus der Ultimate Edition sind sämtliche Multiplayer-Karten, Modi und kosmetische Inhalte enthalten. Doch was wirklich zählt, sind die technischen Eckdaten: 4K-Auflösung, HDR, 60 FPS in der Kampagne und bis zu 120 FPS im Multiplayer, begleitet von Dolby Atmos und plattformspezifischen Optimierungen. Wer will da noch zurück zur alten Version?

Besonders bemerkenswert: Cross-Progression und Cross-Play auf allen Plattformen. Gears war einst ein Aushängeschild für Xbox-Exklusivität – nun geht es neue Wege, ohne seine DNA zu verlieren. Zum Preis von 39,99 USD und inklusive Game Pass-Unterstützung spricht vieles dafür, dass Reloaded nicht nur ein Fanservice ist, sondern eine gezielte Offensive gegen Shooter-Konkurrenz.

Der potenzielle Betatest von Gears of War: Reloaded ist nicht bloß eine Spielwiese für Technikchecks. Es ist der erste große Auftritt eines Spiels, das viel mehr ist als ein Remaster: ein Brückenschlag zwischen Nostalgie und technischer Moderne. Sollte die Beta wie vermutet im Rahmen des Xbox Games Showcase starten, steht uns ein Sommer voller Lancer-Kettensägen, Deckungswechsel und taktischer Schusswechsel bevor.