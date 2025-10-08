Gears of War: Reloaded – PS5 Pro Features im Trailer

Der neue Trailer zu Gears of War: Reloaded macht eines sofort klar: Das Original wurde nicht nur aufgehübscht, sondern gezielt für die PS5 Pro optimiert. Spieler dürfen sich auf satte 4K-Visuals, verbesserte Schatten, Reflexionen und die PlayStation Spectral Super Resolution freuen. Besonders Multiplayer-Fans kommen auf ihre Kosten: Bis zu 120 FPS sorgen für flüssiges Gameplay, und die Ladezeiten sind spürbar reduziert.

Neben Technik-Updates liefert das Remaster auch inhaltlich: Alle Post-Launch-Inhalte des Originals sind enthalten, inklusive Bonus-Kampagnenabschnitt, neuen Maps, Charakteren und kosmetischen Extras. Für Fans der Serie bedeutet das ein Rundum-sorglos-Paket ohne zusätzliche Kosten.

Die Frage bleibt: Schafft Gears of War: Reloaded damit den Spagat zwischen Nostalgie und Next-Gen-Erlebnis wirklich überzeugend?