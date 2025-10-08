Video

Gears of War: Reloaded – PS5 Pro Features im Trailer

Gears of War: Reloaded erstrahlt auf PS5 Pro in 4K mit bis zu 120 FPS, Spectral Super Resolution, schnellen Ladezeiten und allen Bonusinhalten.

Lukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Der neue Trailer zu Gears of War: Reloaded macht eines sofort klar: Das Original wurde nicht nur aufgehübscht, sondern gezielt für die PS5 Pro optimiert. Spieler dürfen sich auf satte 4K-Visuals, verbesserte Schatten, Reflexionen und die PlayStation Spectral Super Resolution freuen. Besonders Multiplayer-Fans kommen auf ihre Kosten: Bis zu 120 FPS sorgen für flüssiges Gameplay, und die Ladezeiten sind spürbar reduziert.

Neben Technik-Updates liefert das Remaster auch inhaltlich: Alle Post-Launch-Inhalte des Originals sind enthalten, inklusive Bonus-Kampagnenabschnitt, neuen Maps, Charakteren und kosmetischen Extras. Für Fans der Serie bedeutet das ein Rundum-sorglos-Paket ohne zusätzliche Kosten.

Die Frage bleibt: Schafft Gears of War: Reloaded damit den Spagat zwischen Nostalgie und Next-Gen-Erlebnis wirklich überzeugend?

