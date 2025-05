Gears of War: Reloaded – PS5-Version bekommt exklusives „Feature“, von dem Xbox-Spieler träumen

Gears of War: Reloaded könnte auf der PlayStation 5 nicht nur erscheinen – es soll dort sogar eine exklusive physische Version geben. Ein echter Schlag in die Magengrube für all jene Xbox-Fans, die sich seit Jahren nichts sehnlicher wünschen, als ihre Lieblingsspiele noch im Regal stehen zu sehen.

PlayStation bekommt die Disk – Xbox schaut in die Röhre?

Der Stein des Anstoßes? Ein spanischer Einzelhändler, der überraschend eine Produktseite zu Gears of War: Reloaded auf seiner Webseite veröffentlicht hat – inklusive Box-Art und dem klaren Hinweis: Verfügbar als physische Version für PS5 und PC. Letzteres klingt kurios, denn physische PC-Versionen sind heutzutage meist Mogelpackungen mit Download-Code. Dennoch: Die PS5-Fassung soll tatsächlich auf Disk erscheinen – und zur Xbox? Kein Wort.

Sollte das stimmen wäre dies ein bemerkenswerter, wenn nicht gar beispielloser Vorgang. Ein Xbox-Franchise, das ausgerechnet auf der Konkurrenzkonsole mit einem „Feature“ erscheint, das sich viele Xbox-Spieler inzwischen sehnlichst zurückwünschen: ein echtes Spiel in der Hand, ganz ohne Online-Zwang, ohne Cloud-Abhängigkeit. Nur du, deine Konsole – und Marcus Fenix auf Plastik.

Physisch vs. Digital: Ein Sinnbild für den Wandel der Branche

Wie passt das zusammen? Microsoft treibt den digitalen Wandel mit Nachdruck voran, hat physische Releases bereits bei mehreren Titeln gestrichen und die eigenen Stores auf Download fokussiert. Sony hingegen hält – zumindest bisher – noch an klassischen Veröffentlichungen fest. Sollte sich das Gerücht also bewahrheiten, steht hier nicht nur ein Spiel im Zentrum, sondern ein Kulturkampf: Physisch gegen Digital, Besitz gegen Zugriff, Regal gegen Server.

Noch ist nichts offiziell. Aber allein die Vorstellung, dass ein Gears-Spiel auf PlayStation greifbarer sein könnte als auf Xbox, ist pures Dynamit – und zeigt, wie tief der Umbruch in der Branche wirklich geht.

Wir bleiben dran und berichten, sobald sich Microsoft zu dieser kuriosen Lage äußert. Bis dahin dürfen sich PS5-Spieler heimlich freuen – und Xbox-Fans heimlich ärgern.

Gear of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025.