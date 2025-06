Gears of War: Reloaded – Release und erstes Gameplay enthüllt

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Start der Gears of War-Reihe kehrt der Auftakt mit einem technisch überarbeiteten Remaster zurück: Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox und PC.

Remaster mit 4K und 120 FPS

Laut Microsoft handelt es sich bei Gears of War: Reloaded um eine von Grund auf überarbeitete Version des ersten Teils. Technisch verspricht man einiges: native 4K-Auflösung, Unterstützung für bis zu 120 FPS und ein komplett modernisiertes Multiplayer-Erlebnis. Ob diese Werte in allen Modi konstant erreicht werden, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit zeigte sich bei ähnlichen Titeln oft ein Unterschied zwischen Zielvorgaben und realer Performance – vor allem auf der Xbox Series S.

Besonders erfreulich: Gears of War: Reloaded bietet Crossplay und Cross-Progression zwischen Plattformen. Damit will Microsoft offenbar nicht nur bestehende Fans zurückholen, sondern auch neue Spieler erreichen, die das Franchise bislang verpasst haben.

Mehr als Nostalgie?

Der Begriff „Reloaded“ lässt bewusst offen, wie tiefgreifend die Überarbeitung ausfällt. Ob wir es hier mit einem reinen Grafik-Upgrade oder auch mit spielerischen Anpassungen zu tun haben, wurde bislang nicht im Detail kommuniziert. Auch ein möglicher Ausbau der Kampagne oder zusätzliche Inhalte wurden nicht bestätigt.

Das Remaster reiht sich damit in eine Reihe ähnlicher Projekte ein, mit denen Microsoft Klassiker aus dem eigenen Portfolio neu auflegt – zuletzt u. a. Halo: Combat Evolved Anniversary oder die Fable-Neuentwicklung. Angesichts der langen Wartezeit auf Gears 6 könnte Gears of War: Reloaded zumindest vorübergehend die Lücke füllen.